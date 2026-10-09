Saudiya Arabistoniga borayotgan va u yerdagi yurtdoshlarimizga ehtiyot choralari eslatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaqin Sharqdagi keskinlashgan vaziyat tufayli Saudiya Arabistoniga borayotgan va u yerda bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari uchun ogohlantirish e’lon qilindi.
- Mintaqadagi beqarorlik tufayli aviareyslar jadvalida o‘zgarishlar, jumladan, parvozlarning kechikishi, bekor qilinishi yoki yo‘nalishlarning o‘zgarishi mumkin.
Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik bilan bog‘liq vaziyat keskinlashib borayotgani sababli Saudiya Arabistoniga safar qilishni rejalashtirayotgan hamda ayni paytda ushbu mamlakat hududida bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolari uchun rasmiy ogohlantirish e’lon qilindi.
Mintaqadagi beqaror vaziyat fonida havo hududidan foydalanish xavfsizligi nuqtayi nazaridan xalqaro va mahalliy aviareyslar jadvalida jiddiy o‘zgarishlar kuzatilishi mumkinligi bildirildi.
Aviareyslar jadvalida o‘zgarishlar xavfi
Diplomatik vakolatxonalar sayohatga otlangan va u yerdagi hamyurtlarimizni quyidagi holatlarga tayyor turishga chaqirmoqda:
Parvozlarning kechikishi va bekor qilinishi: Havo qatnovidagi keskin sharoit tufayli reyslar belgilangan vaqtdan kechiktirilishi yoki bekor qilinishi mumkin;
Yo‘nalishlarning o‘zgarishi: Ayrim aviakompaniyalar parvoz xavfsizligini ta’minlash maqsadida samolyotlar yo‘nalishini zaxira aeroportlariga yoki xavfsiz havo yo‘laklariga o‘zgartirish ehtimoli mavjud;
Ehtiyotkorlik choralari: Fuqarolardan aeroportlarga yo‘l olishdan avval parvoz holatini aviakompaniyalar orqali oldindan tekshirib olish va ortiqcha to‘s-to‘polonlarga berilmaslik tavsiya etiladi.
Diplomatik vakolatxonalar bilan tezkor aloqa
O‘zbekistonning Saudiya Arabistonidagi diplomatik vakolatxonalari zarur vaziyatlarda fuqarolarga amaliy yordam ko‘rsatish uchun to‘liq tayyor holatda ishlamoqda. Yuzaga kelgan har qanday muammoli masalalar bo‘yicha quyidagi rasmiy raqamlarga murojaat qilish mumkin:
O‘zbekistonning Ar-Riyoz shahridagi Elchixonasi:
Telefon: +966 11 263 52 23
Konsul Shuhrat Ibragimov: +966 56 721 77 31 (Telegram / WhatsApp orqali aloqa mavjud)
O‘zbekistonning Jidda shahridagi Bosh konsulxonasi:
Telefon: +966 12 607 72 50
Konsul Azimjon Qobiljonov: +966 59 439 08 50 (Telegram / WhatsApp orqali aloqa mavjud)
Saudiyadagi yurtdoshlarimiz uchun tavsiyalar
Rasmiy axborotlarni kuzating: Faqat davlat idoralari va diplomatik vakolatxonalar tomonidan tarqatilayotgan rasmiy ma’lumotlarga tayaning;
Olomon to‘planadigan joylardan saqlaning: Saudiya hududida bo‘lib turgan paytda mahalliy huquq-tartibot organlarining xavfsizlik talablari va ko‘rsatmalariga qat’iy amal qiling;
Hujjatlar va aloqa: Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni doimo o‘zingiz bilan olib yuring hamda yaqinlaringiz bilan doimiy aloqada bo‘ling.
Vaziyatning rivojlanishi bo‘yicha O‘zbekiston tashqi siyosat idorasi va elchixonasi tomonidan qo‘shimcha ma’lumotlar berib borilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…