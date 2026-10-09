Saudiya Arabistoniga borayotgan va u yerdagi yurtdoshlarimizga ehtiyot choralari eslatildi

·48·Dunyo
Saudiya Arabistoniga borayotgan va u yerdagi yurtdoshlarimizga ehtiyot choralari eslatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaqin Sharqdagi keskinlashgan vaziyat tufayli Saudiya Arabistoniga borayotgan va u yerda bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari uchun ogohlantirish e’lon qilindi.
  • Mintaqadagi beqarorlik tufayli aviareyslar jadvalida o‘zgarishlar, jumladan, parvozlarning kechikishi, bekor qilinishi yoki yo‘nalishlarning o‘zgarishi mumkin.

Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik bilan bog‘liq vaziyat keskinlashib borayotgani sababli Saudiya Arabistoniga safar qilishni rejalashtirayotgan hamda ayni paytda ushbu mamlakat hududida bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolari uchun rasmiy ogohlantirish e’lon qilindi.

Mintaqadagi beqaror vaziyat fonida havo hududidan foydalanish xavfsizligi nuqtayi nazaridan xalqaro va mahalliy aviareyslar jadvalida jiddiy o‘zgarishlar kuzatilishi mumkinligi bildirildi.

Aviareyslar jadvalida o‘zgarishlar xavfi

Diplomatik vakolatxonalar sayohatga otlangan va u yerdagi hamyurtlarimizni quyidagi holatlarga tayyor turishga chaqirmoqda:

  • Parvozlarning kechikishi va bekor qilinishi: Havo qatnovidagi keskin sharoit tufayli reyslar belgilangan vaqtdan kechiktirilishi yoki bekor qilinishi mumkin;

  • Yo‘nalishlarning o‘zgarishi: Ayrim aviakompaniyalar parvoz xavfsizligini ta’minlash maqsadida samolyotlar yo‘nalishini zaxira aeroportlariga yoki xavfsiz havo yo‘laklariga o‘zgartirish ehtimoli mavjud;

  • Ehtiyotkorlik choralari: Fuqarolardan aeroportlarga yo‘l olishdan avval parvoz holatini aviakompaniyalar orqali oldindan tekshirib olish va ortiqcha to‘s-to‘polonlarga berilmaslik tavsiya etiladi.

Diplomatik vakolatxonalar bilan tezkor aloqa

O‘zbekistonning Saudiya Arabistonidagi diplomatik vakolatxonalari zarur vaziyatlarda fuqarolarga amaliy yordam ko‘rsatish uchun to‘liq tayyor holatda ishlamoqda. Yuzaga kelgan har qanday muammoli masalalar bo‘yicha quyidagi rasmiy raqamlarga murojaat qilish mumkin:

O‘zbekistonning Ar-Riyoz shahridagi Elchixonasi:

  • Telefon: +966 11 263 52 23

  • Konsul Shuhrat Ibragimov: +966 56 721 77 31 (Telegram / WhatsApp orqali aloqa mavjud)

O‘zbekistonning Jidda shahridagi Bosh konsulxonasi:

  • Telefon: +966 12 607 72 50

  • Konsul Azimjon Qobiljonov: +966 59 439 08 50 (Telegram / WhatsApp orqali aloqa mavjud)

Saudiyadagi yurtdoshlarimiz uchun tavsiyalar

  • Rasmiy axborotlarni kuzating: Faqat davlat idoralari va diplomatik vakolatxonalar tomonidan tarqatilayotgan rasmiy ma’lumotlarga tayaning;

  • Olomon to‘planadigan joylardan saqlaning: Saudiya hududida bo‘lib turgan paytda mahalliy huquq-tartibot organlarining xavfsizlik talablari va ko‘rsatmalariga qat’iy amal qiling;

  • Hujjatlar va aloqa: Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni doimo o‘zingiz bilan olib yuring hamda yaqinlaringiz bilan doimiy aloqada bo‘ling.

Vaziyatning rivojlanishi bo‘yicha O‘zbekiston tashqi siyosat idorasi va elchixonasi tomonidan qo‘shimcha ma’lumotlar berib borilishi kutilmoqda.

Saudiya ArabistoniO‘zbekiston elchixonasiAviareyslar jadvaliXavfsizlik ogohlantirishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02Husiylar Saudiya Arabistoni kemalariga dengiz qamali e’lon qildiHusiylar Saudiya Arabistoni kemalariga dengiz qamali e’lon qildi21 iyul 07:37Pokiston Saudiya Arabistoniga minglab askar va qiruvchi uchoqlar yubordiPokiston Saudiya Arabistoniga minglab askar va qiruvchi uchoqlar yubordi20 may 20:09Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldiAr-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldiBugun 18:00Dunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda borDunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda borBugun 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi