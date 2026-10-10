“Tarakanlar partiyasi” asoschisi qo‘lga olindi (video)

·41·Dunyo
“Tarakanlar partiyasi” asoschisi qo‘lga olindi (video)

Hindistonda “Tarakanlar partiyasi” (Cockroach Janta Party) asoschisi Abhijit Dipke va harakatning yana ikki vakili politsiya tomonidan qo‘lga olindi. Bu haqda 10 oktyabr kuni Reuters xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Dipke Mumbaydan Dehliga kelgan samolyotdan tushganidan so‘ng aeroportda ushlangan. Harakatning hamrahbari Saurav Das va matbuot kotibi Ashutosh Ranka ham samolyot Dehli aeroportiga qo‘nganidan keyin politsiya tomonidan olib ketilgan.

“Tarakanlar partiyasi” ijtimoiy tarmoqlarda harakat vakillarining samolyot ichida qo‘lga olinishi aks etgan videoni e’lon qildi. Harakat ushbu voqeani qoralab, uch nafar vakilining ushlanganini ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, ular Dehlida o‘tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishi oldidan ushlangan. Namoyish Hindiston Markaziy saylov komissiyasi rahbari Gyanesh Kumarning iste’fosini talab qilishga qaratilgan. Mahalliy hokimiyat namoyishni o‘tkazishni taqiqlagani xabar qilindi.

Ma’lumot uchun, “Tarakanlar partiyasi” 2026 yil may oyida tashkil etilgan hajviy siyosiy harakatdir. U Hindiston Oliy sudi raisi Surya Kantning ayrim bayonotlaridan keyin paydo bo‘lgan. Harakat ijtimoiy tarmoqlarda keng tanilib, yoshlar orasida qo‘llab-quvvatlovga ega bo‘lgan.

Tarakanlar partiyasiAbhijit DipkeHindiston Markaziy saylov komissiyasiGyanesh Kumar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqda14 sentabr 12:27Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasi7 sentabr 09:58«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi10 sentabr 22:09“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi7 iyun 17:09Vantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldiVantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldiBugun 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi