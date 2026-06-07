“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi

·0·Dunyo
“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi

Hindiston poytaxti Nyu Dehli shahrida mamlakat ta’lim vaziri Dharmendra Pradhanga qarshi tashkil etilgan norozilik aksiyasi vaqtida olti nafar ishtirokchi hibsga olindi. Associated Press ma’lumotiga ko‘ra, aksiya tashabbuskori ijtimoiy tarmoqlarda qisqa muddat ichida 15 milliondan ziyod obunachi jamlab, katta mashhurlikka erishgan satirik “Suvaraklar partiyasi” bo‘lgan.

Mazkur harakat Hindiston Oliy sudi sudyasi Surya Kantning ishsiz yoshlarning bir qismini suvaraklarga qiyoslagan bahsli bayonotidan keyin shakllangan. Bu so‘zlar jamoatchilik orasida keng muhokama va noroziliklarga sabab bo‘lgan.

Aksiyada yuzlab fuqarolar, jumladan, harakat asoschisi Abxijit Dipke ham qatnashdi. AQSHdan Hindistonga kelgan Boston universiteti talabasi va siyosiy kommunikatsiyalar bo‘yicha mutaxassis hisoblangan Dipke namoyishchilar bilan birga qatnashdi. Ishtirokchilar kitoblar, milliy bayroqlar, gullar hamda suvarak tasviri tushirilgan niqoblarni ko‘tarib yurishdi. Namoyish qatnashchilarining asosiy qismini talabalar va yosh mutaxassislar tashkil qildi.

Shanba kuni bo‘lib o‘tgan mitingda qatnashchilar imtihonlarni tashkil etishdagi qoidabuzarliklar bilan bog‘liq mojarolar ortidan ta’lim vaziri Dharmendra Pradhanning iste’fosini talab qldi. Keyinchalik aksiya faqat ta’lim sohasidagi muammolar bilan cheklanib qolmay, yoshlarning ish topish imkoniyatlari, iqtisodiy qiyinchiliklar va kelajak istiqbollariga oid umumiy norozilikka aylandi.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, hibsga olish choralari namoyish ishtirokchilari o‘rtasida ehtimoliy to‘qnashuvlarning oldini olish maqsadida amalga oshirilgan.

Aksiya yakunida harakat vakillari ta’lim vaziridan yetti kun ichida lavozimini tark etishni talab qildi.

Miting ishtirokchilari “Suvaraklar kelmoqda — Dharmendra Pradhan ketmoqda!” degan shiorlar bilan chiqib, hukumatni yoshlar muammolariga jiddiy e’tibor qaratishga chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Bugun, 11:40Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04Isroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiIsroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiBugun, 08:01Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 05:03Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiPit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiBugun, 04:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi