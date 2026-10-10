Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?

·56·Dunyo
Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?

AQSH va Rossiya munosabatlarida ko‘pchilik kutmagan keskin diplomatik burilish yuz berdi. Kreml rasmiy vakili Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda AQSH prezidenti Donald Tramp o‘rtasida tez orada shaxsiy uchrashuv bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.

Ushbu bayonot ikki yetakchi o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muhim telefon muloqotidan so‘ng yangradi. Suhbat nafaqat tabriklar va Ukraina bo‘yicha siyosiy muhokamalar, balki energetika bozoridagi shov-shuvli qarorlar bilan ham yakun topdi.

Energetika bozorida kutilmagan burilish: Dizeldan cheklovlar olindi

Telefon muloqotining eng rezonansli amaliy natijasi yoqilg‘i bozoriga oid qarorlar bo‘ldi:

  • 1,8 million tonnalik yetkazib berish: Donald Tramp Rossiya Amerika va jahon bozoriga 1,8 million tonnadan ortiq dizel yoqilg‘isi yetkazib berishini ma’lum qildi;

  • AQSH Moliya vazirligining rasmiy qarori: Muloqot ortidan AQSH Moliya vazirligi Rossiya dizeliga nisbatan amalda bo‘lgan qat’iy cheklovlarni rasman bekor qildi;

  • 2027 yilgacha amal qiluvchi muddat: Sanksiyalarning yumshatilishi va cheklovlarning olib tashlanishi 2027 yilning 7 apreliga qadar belgilandi.

Tug‘ilgan kun tabrigi va Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi pozitsiyalar

Muzokaralar davomida xalqaro xavfsizlik va frontdagi vaziyat ham atroflicha muhokama qilindi:

  • Shaxsiy tabrik: Tramp Putinni yaqinda o‘tgan tavallud kuni bilan samimiy qutladi;

  • Putinning Kiyevga nisbatan sharti: Ukraina bo‘yicha tinchlik muzokaralari mavzusi ko‘tarilganda, Rossiya prezidenti ayni paytda rasmiy Kiyevning tutgan pozitsiyasi tufayli muloqotni qayta tiklash mutlaqo imkonsiz ekanini bildirdi;

  • Trampning topshirig‘i: Ushbu javobdan so‘ng Donald Tramp Rossiya tomonidan berilgan ushbu aniq signallarni to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina rahbariyatiga yetkazish bo‘yicha o‘z jamoasiga ko‘rsatma berdi.

Peskov: «Yetakchilar tez orada yuzma-yuz ko‘rishadi»

Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so‘zlariga ko‘ra, tomonlar erishilgan kelishuvlarni davom ettirish maqsadida yuzma-yuz uchrashishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu ehtimoliy sammit nafaqat Rossiya–AQSH munosabatlarini, balki butun dunyo bo‘yicha geosiyosiy vaziyat hamda global energetika xavfsizligini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Dmitriy PeskovDonald TrampDizel cheklovlariUkraina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...26 iyul 22:39Kreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdiKreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdi11 sentabr 15:06«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?11 iyul 16:12Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?13 avgust 14:37Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlariPatriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari9 avgust 13:00Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!7 avgust 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi