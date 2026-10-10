Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?
AQSH va Rossiya munosabatlarida ko‘pchilik kutmagan keskin diplomatik burilish yuz berdi. Kreml rasmiy vakili Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda AQSH prezidenti Donald Tramp o‘rtasida tez orada shaxsiy uchrashuv bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.
Ushbu bayonot ikki yetakchi o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muhim telefon muloqotidan so‘ng yangradi. Suhbat nafaqat tabriklar va Ukraina bo‘yicha siyosiy muhokamalar, balki energetika bozoridagi shov-shuvli qarorlar bilan ham yakun topdi.
Energetika bozorida kutilmagan burilish: Dizeldan cheklovlar olindi
Telefon muloqotining eng rezonansli amaliy natijasi yoqilg‘i bozoriga oid qarorlar bo‘ldi:
1,8 million tonnalik yetkazib berish: Donald Tramp Rossiya Amerika va jahon bozoriga 1,8 million tonnadan ortiq dizel yoqilg‘isi yetkazib berishini ma’lum qildi;
AQSH Moliya vazirligining rasmiy qarori: Muloqot ortidan AQSH Moliya vazirligi Rossiya dizeliga nisbatan amalda bo‘lgan qat’iy cheklovlarni rasman bekor qildi;
2027 yilgacha amal qiluvchi muddat: Sanksiyalarning yumshatilishi va cheklovlarning olib tashlanishi 2027 yilning 7 apreliga qadar belgilandi.
Tug‘ilgan kun tabrigi va Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi pozitsiyalar
Muzokaralar davomida xalqaro xavfsizlik va frontdagi vaziyat ham atroflicha muhokama qilindi:
Shaxsiy tabrik: Tramp Putinni yaqinda o‘tgan tavallud kuni bilan samimiy qutladi;
Putinning Kiyevga nisbatan sharti: Ukraina bo‘yicha tinchlik muzokaralari mavzusi ko‘tarilganda, Rossiya prezidenti ayni paytda rasmiy Kiyevning tutgan pozitsiyasi tufayli muloqotni qayta tiklash mutlaqo imkonsiz ekanini bildirdi;
Trampning topshirig‘i: Ushbu javobdan so‘ng Donald Tramp Rossiya tomonidan berilgan ushbu aniq signallarni to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina rahbariyatiga yetkazish bo‘yicha o‘z jamoasiga ko‘rsatma berdi.
Peskov: «Yetakchilar tez orada yuzma-yuz ko‘rishadi»
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so‘zlariga ko‘ra, tomonlar erishilgan kelishuvlarni davom ettirish maqsadida yuzma-yuz uchrashishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu ehtimoliy sammit nafaqat Rossiya–AQSH munosabatlarini, balki butun dunyo bo‘yicha geosiyosiy vaziyat hamda global energetika xavfsizligini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Izohlar 0
…