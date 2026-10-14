Trampdan shov-shuvli javob: Nega Putin urushni to‘xtatishni ko‘proq xohlayapti deb hisoblaydi?

·85·Dunyo
Trampdan shov-shuvli javob: Nega Putin urushni to‘xtatishni ko‘proq xohlayapti deb hisoblaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Ukrainaga strategik razvedka ma’lumotlarini yetkazib berishni davom ettirmoqda, biroq Donald Tramp Rossiya o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvini buzsa, bu haqda birinchilardan bo‘lib xabar berishini ta’kidladi.
  • Tramp Ukrainaning energetika obyektlariga zarbalariga javoban, bir kun avval Ukraina ham ko‘plab nishonlarga zarba bergandi, deya vaziyatni ikki tomonlama zarbalar almashinuvi sifatida baholadi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi urush, Vashingtonning Kiyevga ko‘rsatayotgan ko‘magi hamda Rossiya bilan ehtimoliy sulh muzokaralari atrofidagi muhim savollarga javob berdi. Oq uy rahbari matbuot xodimlari bilan muloqotda Qo‘shma Shtatlar hozirgi kunda ham Ukraina tomoniga strategik razvedka ma’lumotlarini yetkazib berishda davom etayotganini rasman tasdiqladi.

Shu bilan birga, Tramp mojaro tomonlarining so‘nggi o‘zaro hujumlari va tinchlik kelishuviga erishish imkoniyatlari borasida jurnalistlar bilan qiziqarli va tortishuvli bahsga kirishdi.

Razvedka ma’lumotlari va o‘t ochishni to‘xtatish sharti

Donald Tramp Vashingtonning mojarodagi kuzatuvi va razvedka yordami bo‘yicha aniq pozitsiyasini bildirdi:

  • Razvedka ta’minoti: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, AQSH Ukrainani muhim operativ va razvedka axborotlari bilan ta’minlash jarayonini to‘xtatgani yo‘q;

  • Sulh buzilishi ustidan nazorat: «Agar Rossiya o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvini buzsa, bu haqda birinchilardan bo‘lib sizga xabar beraman», deya ta’kidladi Tramp.

Energetikaga zarbalar: «Ukraina ham bir kun avval nishonlarga urgandi»

Matbuot bilan muloqot davomida OAV vakillarining Rossiya tomonidan amalga oshirilgan so‘nggi kuchli zarbalar haqidagi savoliga Tramp muvozanatli va bahsli tarzda javob qaytardi:

  • Jurnalistning e’tirozi: Jurnalist Rossiya kechagina Ukrainaning oltita muhim energetika obyektiga qaqshatqich hujum uyushtirganini eslatib o‘tdi;

  • Trampning qarshi javobi: «Xo‘sh, undan atigi bir kun oldin Ukraina ham ko‘plab nishonlarga zarba bergandi-ku», deya vaziyatni ikki tomonlama zarbalar almashinuvi sifatida baholadi.

Nega aynan Putin urushni ko‘proq tugatishni istaydi?

Suhbatning eng diqqatga sazovor nuqtasi Trampning Moskva pozitsiyasiga bo‘lgan ishonchi haqidagi savol bo‘ldi:

  • Shubhali savol: Jurnalistlardan biri «Nima uchun Putin urushni Zelenskiyga qaraganda ko‘proq tugatishni istayotganiga bunchalik aminsiz?» deya so‘radi;

  • Muzokaralar bo‘yicha tajriba omili: Tramp esa bunga o‘z tajribasi orqali javob berdi: «Gap kelishuvlarga erisha olish qobiliyatida. Men butun hayotim va faoliyatim davomida shug‘ullanib kelgan ish aynan mana shu».

AQSH yetakchisining ushbu bayonotlari Vashington Kiyevga yordamni to‘liq uzmagan holda, mojaroni muzokaralar va pragmatik kelishuvlar yo‘li orqali hal qilish strategiyasiga ko‘proq urg‘u berayotganini ko‘rsatmoqda.

Donald TrampUkrainaRossiyaPutin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?10 oktabr 17:29Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdi10 sentabr 10:06Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...26 iyul 22:39Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildi10 sentabr 16:12«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?11 iyul 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda