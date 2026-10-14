Trampdan shov-shuvli javob: Nega Putin urushni to‘xtatishni ko‘proq xohlayapti deb hisoblaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Ukrainaga strategik razvedka ma’lumotlarini yetkazib berishni davom ettirmoqda, biroq Donald Tramp Rossiya o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvini buzsa, bu haqda birinchilardan bo‘lib xabar berishini ta’kidladi.
- Tramp Ukrainaning energetika obyektlariga zarbalariga javoban, bir kun avval Ukraina ham ko‘plab nishonlarga zarba bergandi, deya vaziyatni ikki tomonlama zarbalar almashinuvi sifatida baholadi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi urush, Vashingtonning Kiyevga ko‘rsatayotgan ko‘magi hamda Rossiya bilan ehtimoliy sulh muzokaralari atrofidagi muhim savollarga javob berdi. Oq uy rahbari matbuot xodimlari bilan muloqotda Qo‘shma Shtatlar hozirgi kunda ham Ukraina tomoniga strategik razvedka ma’lumotlarini yetkazib berishda davom etayotganini rasman tasdiqladi.
Shu bilan birga, Tramp mojaro tomonlarining so‘nggi o‘zaro hujumlari va tinchlik kelishuviga erishish imkoniyatlari borasida jurnalistlar bilan qiziqarli va tortishuvli bahsga kirishdi.
Razvedka ma’lumotlari va o‘t ochishni to‘xtatish sharti
Donald Tramp Vashingtonning mojarodagi kuzatuvi va razvedka yordami bo‘yicha aniq pozitsiyasini bildirdi:
Razvedka ta’minoti: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, AQSH Ukrainani muhim operativ va razvedka axborotlari bilan ta’minlash jarayonini to‘xtatgani yo‘q;
Sulh buzilishi ustidan nazorat: «Agar Rossiya o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvini buzsa, bu haqda birinchilardan bo‘lib sizga xabar beraman», deya ta’kidladi Tramp.
Energetikaga zarbalar: «Ukraina ham bir kun avval nishonlarga urgandi»
Matbuot bilan muloqot davomida OAV vakillarining Rossiya tomonidan amalga oshirilgan so‘nggi kuchli zarbalar haqidagi savoliga Tramp muvozanatli va bahsli tarzda javob qaytardi:
Jurnalistning e’tirozi: Jurnalist Rossiya kechagina Ukrainaning oltita muhim energetika obyektiga qaqshatqich hujum uyushtirganini eslatib o‘tdi;
Trampning qarshi javobi: «Xo‘sh, undan atigi bir kun oldin Ukraina ham ko‘plab nishonlarga zarba bergandi-ku», deya vaziyatni ikki tomonlama zarbalar almashinuvi sifatida baholadi.
Nega aynan Putin urushni ko‘proq tugatishni istaydi?
Suhbatning eng diqqatga sazovor nuqtasi Trampning Moskva pozitsiyasiga bo‘lgan ishonchi haqidagi savol bo‘ldi:
Shubhali savol: Jurnalistlardan biri «Nima uchun Putin urushni Zelenskiyga qaraganda ko‘proq tugatishni istayotganiga bunchalik aminsiz?» deya so‘radi;
Muzokaralar bo‘yicha tajriba omili: Tramp esa bunga o‘z tajribasi orqali javob berdi: «Gap kelishuvlarga erisha olish qobiliyatida. Men butun hayotim va faoliyatim davomida shug‘ullanib kelgan ish aynan mana shu».
AQSH yetakchisining ushbu bayonotlari Vashington Kiyevga yordamni to‘liq uzmagan holda, mojaroni muzokaralar va pragmatik kelishuvlar yo‘li orqali hal qilish strategiyasiga ko‘proq urg‘u berayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…