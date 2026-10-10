Xitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildi

·47·Dunyo
Xitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildi

Xitoyning Xenan provinsiyasida restoran egasi bo‘lgan ayol o‘zining ikki nafar xodimiga BMW avtomobilini sovg‘a qildi. U ishchilarining har kuni elektroskuterda ishga qatnashi va sovuq havoda qiynalayotganini ko‘rib, ularni mashina bilan taqdirlashga qaror qilgan.

South China Morning Post nashrining yozishicha, voqea Xenan provinsiyasining Szyaszo shahrida sodir bo‘lgan. Restoran rahbari Ma Yanli sentyabr oyi oxirida xodimlarining ishga kelishda noqulay ob-havo sharoitiga duch kelayotganiga e’tibor qaratgan.

Shundan so‘ng u mehnatsevarligi bilan ajralib turgan ikki xodimini rag‘batlantirishga qaror qilgan. Tadbirkor ayol ularni yig‘ilish vaqtida kutilmaganda BMW avtomobillari sotiladigan salonga olib borgan. Ma’lum bo‘lishicha, mashinalarning puli oldindan to‘liq to‘langan.

Ikki ayol kulrang avtomobil yonida guldasta bilan jilmayib turibdi.

Ma Yanlining ta’kidlashicha, restoranning rivojlanishida har bir xodimning hissasi bor. Shuning uchun u o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashadigan xodimlariga minnatdorchilik bildirishni istagan.

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, har bir avtomobilning qiymati 45 ming dollarni tashkil etgan. Natijada tadbirkor ayol ikki nafar xodimi uchun jami 90 ming dollar sarflagan.

Ma YanliXenan provinsiyasiBMW avtomobillariSzyaszo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda restoran egasi ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiXitoyda restoran egasi ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiKecha 09:46Antarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildiAntarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildi9 avgust 12:33Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldi9 iyul 18:3627 yoshli yigitning yuragidan tromb topildi27 yoshli yigitning yuragidan tromb topildiBugun 19:22Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?Bugun 18:57Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Bugun 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi