Yangi Zelandiyada tashqi ko‘rinishi bilan e’tiborni tortgan g‘ayrioddiy olma topildi

·36·Dunyo
Yangi Zelandiyada tashqi ko‘rinishi bilan e’tiborni tortgan g‘ayrioddiy olma topildi

Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida tashqi ko‘rinishi bilan e’tiborni tortgan g‘ayrioddiy olma topildi. Mevaning bir tomoni qizil, ikkinchi tomoni esa sariq rangda bo‘lib, go‘yo ikki xil rangga ataylab bo‘yalgandek ko‘rinadi.

Noyob olma shaharning Mairehau hududida joylashgan “Sunshine Corner Market” do‘koniga keltirilgan “Red Braeburn” navli mevalar orasidan chiqdi. Uning po‘stidagi ranglar deyarli aniq chegara bilan ajralib turgani xaridorlarni hayratga solgan.

Mutaxassislar bunday noodatiy mevalarni “ximera olma” deb atashadi. Bu hodisa meva tarkibida genetik xususiyatlari turlicha bo‘lgan hujayralar mavjudligi bilan izohlanadi. Xabarlarda bunday olmalarning nihoyatda kam uchrashi, hatto millionta meva orasidan bittasini topish ham mushkul ekani ta’kidlangan.

Do‘kon egasining aytishicha, u uzoq yillardan buyon meva savdosi bilan shug‘ullansa-da, shu paytgacha bunday olmaga duch kelmagan. Uning noodatiy ko‘rinishi xaridorlarda katta qiziqish uyg‘otgan: ayrimlar suratga tushirayotgan bo‘lsa, boshqalar uni o‘z ko‘zi bilan ko‘rish uchun oila a’zolarini ham olib kelmoqda.

Hozirda olma yangiligini saqlash maqsadida sovitkichga joylashtirilgan. Do‘kon ma’muriyati uni noyob holatda saqlab qolish yoki ichki qismi ham ikki xil rangda ekanini aniqlash uchun kesib ko‘rish borasida hali yakuniy qarorga kelmagan.

ChristchurchRed Braeburnximera olmaSunshine Corner Market
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng og‘ir hasharot qirilib ketishdan saqlandiDunyodagi eng og‘ir hasharot qirilib ketishdan saqlandi6 oktabr 10:07Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildiOzarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildiBugun 21:37Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiSaudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiBugun 21:33Porsche 911 dizaynidagi divan yaratildiPorsche 911 dizaynidagi divan yaratildiBugun 21:10Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldiBir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldiBugun 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi