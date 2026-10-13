Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni 1,2 milliardga yetdi

·54·Dunyo
Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni 1,2 milliardga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni bir yil ichida 51,5 million nafarga ko‘payib, 1,2 milliardga yetdi.
  • Bu insonlar moliyaviy qiyinchiliklar bilan bir qatorda ochlik, ta’lim va toza ichimlik suvi hamda elektr energiyasi yetishmasligi kabi muammolarga duch kelmoqda, ularning yarmidan ko‘pini bolalar tashkil etadi.

Dunyo bo‘ylab 1,2 milliard kishi o‘ta qashshoqlik sharoitida kun kechirmoqda. Bir yil ichida ularning soni 51,5 million nafarga ko‘paygan. Bu haqda BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) hamda Oksford universiteti tadqiqotchilari tayyorlagan hisobotda ma’lum qilindi.

Hujjatga ko‘ra, o‘ta qashshoqlikda yashayotgan insonlar nafaqat moliyaviy qiyinchiliklarga, balki ochlik, ta’lim olish imkoniyatining cheklangani, toza ichimlik suvi va elektr energiyasi yetishmasligi kabi muammolarga ham duch kelmoqda. Eng tashvishli jihati, ushbu toifadagi aholining yarmidan ko‘pini bolalar tashkil etadi.

BMT Taraqqiyot dasturi rahbari Aleksandr De Kru qashshoqlik ko‘rsatkichlarining ortishini butun dunyo uchun jiddiy ogohlantirish sifatida baholagan.

Qayd etilishicha, qashshoqlikda yashayotganlar sonining ko‘payishiga ta’sir ko‘rsatayotgan omillardan biri aholi sonining o‘sishidir. Shu bilan birga, hisobot qamrab olgan 108 ta rivojlanayotgan davlatning faqat 13 tasi bo‘yicha yangi ma’lumotlar mavjud. Shu sababli keltirilgan raqamlarni baholashda ushbu holatni ham inobatga olish lozim.

Shunga qaramay, ayrim mamlakatlarda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. So‘nggi 15 yil davomida 33 ta davlatda ko‘p o‘lchovli qashshoqlik mezonlari bo‘yicha qiyin sharoitda yashayotgan aholi ulushi ikki baravarga qisqargan. Ular orasida Xitoy va Vetnam ham bor.

Biroq qashshoqlik muammosi, asosan, Sahroi Kabirdan janubda joylashgan Afrika davlatlari va Janubiy Osiyodagi mamlakatlarda saqlanib qolmoqda.

Hisobotda Misr, Nepal va Tojikistonda ham qashshoqlik darajasi, ham undan aziyat chekayotgan aholi soni sezilarli kamaygani qayd etilgan. Angola va Zambiyada esa boshqacha holat kuzatilgan: qashshoqlik darajasi pasaygan bo‘lsa-da, aholi tez ko‘payishi tufayli qashshoqlikda yashayotganlar soni ortgan.

BMT Taraqqiyot dasturiOksford universitetiKo‘p o‘lchovli qashshoqlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqdaDunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqdaBugun 13:06Sunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadiSunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadi25 sentabr 04:50Oksford olimlari ilk bor yakkalik ionda kvant siqilishining yangi turini amalga oshirdiOksford olimlari ilk bor yakkalik ionda kvant siqilishining yangi turini amalga oshirdi6 may 07:27Daniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdiDaniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdi6 oktabr 08:44Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiLuish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdi4 sentabr 17:02Dunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydiDunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydi4 oktabr 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda