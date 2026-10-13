Dunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqda

·38·Dunyo
Dunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda kambag'allik 2010 yildan buyon ilk bor o'sdi va 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqda.
  • O'ta og'ir sharoitda yashayotganlar soni 51,5 million kishiga ko'paygan bo'lib, ularning yarmidan ko'prog'ini bolalar tashkil etadi.
  • Ushbu vaziyat ochlik, ta'lim va toza suv hamda elektr energiyasidan mahrum bo'lish kabi muammolarni yanada kuchaytirmoqda.

BMTning global kambag‘allik ko‘rsatkichi 2010 yildan buyon ilk bor o‘sdi. BMT Taraqqiyot dasturining 12 oktyabr kuni e’lon qilgan ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab kambag‘allikning turli ko‘rinishlaridan aziyat chekayotgan insonlar soni 1,2 milliardga yetgan.

BMT Taraqqiyot dasturi hamda Oksford universitetining Kambag‘allik va inson taraqqiyoti tashabbusi tadqiqot markazi tomonidan tayyorlangan 2026-yilgi hisobotda qayd etilishicha, o‘ta og‘ir sharoitda yashayotganlar soni avvalgi yilga nisbatan 51,5 million kishiga ko‘paygan.

BMT Taraqqiyot dasturi administratori Aleksander De Kru ushbu tendensiya butun dunyo uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, statistik raqamlar ortida ochlikdan aziyat chekayotgan, ta’lim olish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan, toza suv va elektr energiyasidan foydalana olmayotgan millionlab insonlarning hayoti turibdi. Bu muammolar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, odamlarning turmush sharoitini yanada og‘irlashtirmoqda.

Hisobotda yana bir tashvishli holatga e’tibor qaratilgan: o‘ta og‘ir kambag‘allikda yashayotganlarning yarmidan ko‘prog‘ini bolalar tashkil etadi. BMT Taraqqiyot dasturi ko‘rsatkichlar o‘sishining asosiy sabablaridan biri sifatida aholi sonining ko‘payishini ko‘rsatgan.

Shu bilan birga, hisobotdagi ma’lumotlarni baholashda muhim jihat bor. Tadqiqotga kiritilgan 108 ta rivojlanayotgan mamlakatning atigi 13 tasidan yangi statistik ma’lumotlar olingan. Shu sababli ayrim natijalarni talqin qilishda ma’lumotlar qamrovini ham hisobga olish lozim.

Umumiy ko‘rsatkichlar yomonlashganiga qaramay, ayrim mamlakatlarda ijobiy o‘zgarishlar ham kuzatilgan. So‘nggi 15 yil davomida 33 ta davlat kambag‘allik darajasini ikki barobarga kamaytirishga muvaffaq bo‘lgan. Ular orasida Sahroi Kabirdan janubdagi Afrikaning oltita davlati ham bor. Kambag‘allikni qisqartirish borasida eng tez natijalarga erishgan mamlakatlar qatorida Xitoy va Vetnam ham qayd etilgan.

Hisobot dunyoda kambag‘allikka qarshi kurash hali ham dolzarb ekanini ko‘rsatmoqda. Millionlab insonlarning oziq-ovqat, ta’lim, toza suv va elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatini yaxshilash xalqaro hamjamiyat oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

BMT Taraqqiyot dasturiOksford universitetining Kambag‘allik va inson taraqqiyoti tashabbusiAleksander De Kru2026 yilgi hisobot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi12 avgust 16:39Teraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqdaTeraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqda7 avgust 12:39NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?6 oktabr 17:251832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)19 iyun 20:01Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda