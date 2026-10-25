Rossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi

·0·O‘zbekiston
Rossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi

Rossiyaning Sterlitamak shahrida shifokorlar uzoq vaqt davomida yo‘tal bilan qiynalib kelgan erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi.

Erkak muntazam yo‘talishiga qaramay, dastlab buni shamollash yoki yosh bilan bog‘liq holat deb o‘ylagan. Biroq vaqt o‘tishi bilan ahvoli yomonlashib, tibbiy yordamga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Tekshiruvlar davomida uning nafas yo‘liga tish protezi tushib, bronxlardan birida tiqilib qolgani aniqlangan. Ma’lum bo‘lishicha, erkak taxminan ikki yil avval uxlayotgan paytida protezini yutib yuborgan, ammo buni sezmagan.

Shifokorlar jarrohlik amaliyoti yordamida begona jismni nafas yo‘lidan muvaffaqiyatli olib tashlashgan. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi ekani, uning hayotiga xavf yo‘qligi ma’lum qilindi.

Mazkur holat uzoq davom etadigan yo‘talni e’tiborsiz qoldirmaslik kerakligini yana bir bor ko‘rsatadi. Bunday alomatlar kuzatilganda, sababini aniqlash uchun shifokorga murojaat qilish muhim.

Sterlitamaktish protezibronxoskopiyatibbiy holat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradi8 iyul 13:25Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkinToshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkin11 oktabr 19:14Qalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiQalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradi13 iyul 13:52Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)5 avgust 10:47O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiO‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiBugun 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?