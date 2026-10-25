Shamol tarmoqlarni uzib tashladi: Shotlandiya, Angliya va Irlandiyada favqulodda vaziyat

·6·Dunyo
Shamol tarmoqlarni uzib tashladi: Shotlandiya, Angliya va Irlandiyada favqulodda vaziyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya va Irlandiya hududiga yopirilgan «Boelo» shtormi oqibatida o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotidan uzilib qoldi.
  • Shotlandiyada shamol tezligi sekundiga 38 metrgacha, Angliyada esa 31,1 m/s gacha yetib, infratuzilmaga jiddiy zarar yetkazdi.
  • 25 oktyabr holatiga ko‘ra, Angliyaning shimoliy grafliklarida 57 mingdan ortiq uy chiroqsiz qolgan.

Buyuk Britaniya va Irlandiya hududiga yopirilgan navbatdagi vayronkor «Boelo» shtormi ulkan talofatlarni keltirib chiqardi. Sky News telekanali xabariga ko‘ra, shiddatli siklon va dovul oqibatida mintaqa bo‘ylab o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotidan butkul uzilib qolgan.

Bu so‘nggi bir necha kun ichida orolga yopirilgan ikkinchi yirik ofat bo‘lib, undan oldinroq — 23 oktyabr kuni sodir bo‘lgan «Ostin» shtormi asoratlari hali to‘liq bartaraf etilmasdan yangi zarba berildi.

Shamol tezligi 38 m/s: Eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlar

Tabiiy ofat ko‘lami tez sur’atlarda kengayib, infratuzilmaga jiddiy zarar yetkazdi:

  • Rekord darajadagi shamol: Shotlandiyada shamolning shiddati joylarda sekundiga 38 metrgacha, Angliya hududida esa 31,1 m/s gacha kuchaygan;

  • 57 mingdan ortiq uy zulmatda: 25 oktyabr ertalabki holatiga ko‘ra, Angliyaning shimoliy qismidagi Katta Manchester, Kambriya va Lankashir grafliklarida 57 mingdan ziyod xonadon chiroqsiz qolgan;

  • Qo‘shni hududlardagi holat: Yakshanba kuni Irlandiya va Shimoliy Irlandiya hududida ham minglab iste’molchilar yorug‘liksiz qolgani qayd etilgan;

  • Eng og‘ir zarba: Janubi-g‘arbiy mintaqa, Janubiy Uels, shuningdek, G‘arbiy va Sharqiy Midlends hududlari ofatdan eng katta talafot ko‘rgan zonalar sifatida belgilandi.

Zarg‘aldoq xavf darajasi va favqulodda xizmatlar safarbarligi

Ob-havo sharoitining og‘irligi sababli tegishli idoralar aholini ogohlantirmoqda:

  • Meteoxizmat ogohlantirishi: Birlashgan Qirollik meteorologiya xizmati Britaniyaning butun shimoliy qismi uchun xavfning sariq va eng yuqoridan oldingi zarg‘aldoq (oranj) darajasini kuchda qoldirdi;

  • Qutqaruvchilarning tinimsiz mehnati: Angliya va Uels elektr tarmoqlari operatori — National Grid ma’lum qilishicha, maxsus brigadalar avvalgi «Ostin» bo‘ronidan zarar ko‘rgan 131 mingdan ortiq uy va obyektlarning chirog‘ini qayta tik Printers edi, ammo «Boelo» yangi uzilishlarni keltirib chiqardi;

  • Xavfsizlik choralari: Mutaxassislar aholiga kuchli shamol paytida zaruratsiz ko‘chaga chiqmaslik va xavfli daraxt hamda inshootlardan uzoqroq turishni tavsiya etmoqda.

Boelo shtormiBuyuk BritaniyaNational GridShotlandiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchi13 sentabr 22:14Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)16 oktabr 22:54AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildi28 iyul 00:03«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12AQSH da O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqdaAQSH da O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqdaBugun 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi