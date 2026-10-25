Shamol tarmoqlarni uzib tashladi: Shotlandiya, Angliya va Irlandiyada favqulodda vaziyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya va Irlandiya hududiga yopirilgan «Boelo» shtormi oqibatida o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotidan uzilib qoldi.
- Shotlandiyada shamol tezligi sekundiga 38 metrgacha, Angliyada esa 31,1 m/s gacha yetib, infratuzilmaga jiddiy zarar yetkazdi.
- 25 oktyabr holatiga ko‘ra, Angliyaning shimoliy grafliklarida 57 mingdan ortiq uy chiroqsiz qolgan.
Buyuk Britaniya va Irlandiya hududiga yopirilgan navbatdagi vayronkor «Boelo» shtormi ulkan talofatlarni keltirib chiqardi. Sky News telekanali xabariga ko‘ra, shiddatli siklon va dovul oqibatida mintaqa bo‘ylab o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotidan butkul uzilib qolgan.
Bu so‘nggi bir necha kun ichida orolga yopirilgan ikkinchi yirik ofat bo‘lib, undan oldinroq — 23 oktyabr kuni sodir bo‘lgan «Ostin» shtormi asoratlari hali to‘liq bartaraf etilmasdan yangi zarba berildi.
Shamol tezligi 38 m/s: Eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlar
Tabiiy ofat ko‘lami tez sur’atlarda kengayib, infratuzilmaga jiddiy zarar yetkazdi:
Rekord darajadagi shamol: Shotlandiyada shamolning shiddati joylarda sekundiga 38 metrgacha, Angliya hududida esa 31,1 m/s gacha kuchaygan;
57 mingdan ortiq uy zulmatda: 25 oktyabr ertalabki holatiga ko‘ra, Angliyaning shimoliy qismidagi Katta Manchester, Kambriya va Lankashir grafliklarida 57 mingdan ziyod xonadon chiroqsiz qolgan;
Qo‘shni hududlardagi holat: Yakshanba kuni Irlandiya va Shimoliy Irlandiya hududida ham minglab iste’molchilar yorug‘liksiz qolgani qayd etilgan;
Eng og‘ir zarba: Janubi-g‘arbiy mintaqa, Janubiy Uels, shuningdek, G‘arbiy va Sharqiy Midlends hududlari ofatdan eng katta talafot ko‘rgan zonalar sifatida belgilandi.
Zarg‘aldoq xavf darajasi va favqulodda xizmatlar safarbarligi
Ob-havo sharoitining og‘irligi sababli tegishli idoralar aholini ogohlantirmoqda:
Meteoxizmat ogohlantirishi: Birlashgan Qirollik meteorologiya xizmati Britaniyaning butun shimoliy qismi uchun xavfning sariq va eng yuqoridan oldingi zarg‘aldoq (oranj) darajasini kuchda qoldirdi;
Qutqaruvchilarning tinimsiz mehnati: Angliya va Uels elektr tarmoqlari operatori — National Grid ma’lum qilishicha, maxsus brigadalar avvalgi «Ostin» bo‘ronidan zarar ko‘rgan 131 mingdan ortiq uy va obyektlarning chirog‘ini qayta tik Printers edi, ammo «Boelo» yangi uzilishlarni keltirib chiqardi;
Xavfsizlik choralari: Mutaxassislar aholiga kuchli shamol paytida zaruratsiz ko‘chaga chiqmaslik va xavfli daraxt hamda inshootlardan uzoqroq turishni tavsiya etmoqda.
Izohlar 0
…