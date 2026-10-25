Yaponiya rasman armiya tuzish va referendum o‘tkazishga tayyorlanmoqda

·61·Dunyo
Yaponiya rasman armiya tuzish va referendum o‘tkazishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiya hukumati Ikkinchi jahon urushidan buyon o‘zgarishsiz qolgan Konstitutsiyaning 9-moddasini isloh qilish va mamlakatda rasmiy armiya tuzish bo‘yicha maslahatlashuvlarni boshladi.
  • Bosh vazir Sanae Takaiti ushbu tashabbusni 2027-yilning fevraliga qadar rasmiylashtirishni rejalashtirmoqda.

Ikkinchi jahon urushi tugaganidan buyon o‘zgarishsiz saqlanib kelayotgan Yaponiya Konstitutsiyasi tarixda ilk bor jiddiy islohotlar bo‘sag‘asida turibdi. Tokiodagi hukmron koalitsiya mamlakatning patsifistik (tinchliksevar) 9-moddasini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha kelishmovchiliklarni hal etish va yagona to‘xtamga kelish uchun rasmiy maslahatlashuvlarni boshladi.

Kyodo axborot agentligi xabariga ko‘ra, Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaiti ushbu muhim parlament tashabbusini 2027 yilning fevraliga qadar to‘liq rasmiylashtirish niyatida.

Hukmron koalitsiyadagi tortishuv: 9-modda qanday o‘zgaradi?

Hukumat tarkibidagi partiyalar armiya maqomi bo‘yicha ikki xil yondashuvni ilgari surmoqda:

  • Liberal-demokratik partiya (LDP) taklifi: Bosh vazir Takaiti yetakchiligidagi asosiy kuch 9-moddani umumiy holda saqlab qolishni, biroq unga amalda faoliyat yuritayotgan «O‘zini-o‘zi mudofaa kuchlari»ga rasmiy legal maqom beruvchi alohida band qo‘shishni taklif qilmoqda;

  • «Yaponiya yangilanish jamiyati» talabi: Vazirlar Mahkamasidagi kichik hamkor esa keskinroq yo‘lni tanlamoqda — ular quruqlik, dengiz va harbiy-havo kuchlariga ega bo‘lishni taqiqlovchi 2-bandni butunlay o‘chirib tashlab, konstitutsiyaga «Milliy mudofaa armiyasi» tushunchasini kiritish tarafdori;

  • Amaldagi taqiq: Hozirgi 9-moddaga binoan, yapon xalqi abadiy ravishda urushdan va xalqaro nizolarni qurolli kuch bilan hal qilishdan voz kechgan, davlatning urush olib borish huquqi esa rasman tan olinmaydi.

«Qog‘ozda politsiya, amalda qudratli armiya»

Garchi rasmiy qonunchilikda Yaponiya armiyaga ega bo‘lmasligi belgilangan bo‘lsa-da, real holat allaqachon global harbiy kuch darajasiga yetgan:

  • Zamonaviy flot va aviatashuvchilar: Tokio tuzgan «O‘zini-o‘zi mudofaa kuchlari» nazariy jihatdan politsiya turi sifatida qaralsa-da, yaqin orada ikkita yengil aviatashuvchi bilan to‘ldiriladigan qudratli harbiy flotga ega;

  • 5-avlod qiruvchilari va uzoq masofali raketalar: Zamonaviy harbiy-havo kuchlari beshinchi avlod uchoqlari bilan qurollangan, quruqlik qo‘shinlari arsenaliga esa yaqinda parvoz masofasi 1 000 kilometrga teng mobil yer usti raketalari qabul qilindi.

Referendum dovoni: Konstitutsiyani o‘zgartirish oson bo‘ladimi?

O‘zgarishlarni amalga oshirish jarayoni o‘ta murakkab qonuniy bosqichlardan iborat:

  • Parlamentdagi 2/3 ovoz to‘sig‘i: Qonunchilikka ko‘ra, konstitutsiyaga o‘zgartirish kiritish uchun parlamentning har ikkala palatasi deputatlarining kamida uchdan ikki qismi (2/3) roziligi shart;

  • Siyosiy muvozanat: 2026 yil fevral oyidagi saylovlar natijasida LDP asosiy quyi palatada uchdan ikki qismdan ortiq o‘rinni qo‘lga kiritdi, biroq yuqori palatada partiya hatto oddiy ko‘pchilikka ham ega emas;

  • Tarixiy referendum: Parlament roziligidan so‘ng mazkur taqdirsoz masala umumxalq referendumiga qo‘yilishi lozim — bunday referendum Yaponiya tarixida hali hech qachon o‘tkazilmagan.

Yaponiya KonstitutsiyasiLiberal-demokratik partiya9-moddaSanae Takaiti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerakLondon meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerak29 sentabr 09:50Ramzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildiRamzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildi3 oktabr 17:35«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)Kecha 09:17Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi