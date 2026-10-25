Nilufar Usmonova onasi haqida gapirib, ko‘zga yosh keltiradigan qo‘rquvini oshkor qildi (video)

·66·Madaniyat
Nilufar Usmonova onasi haqida gapirib, ko‘zga yosh keltiradigan qo‘rquvini oshkor qildi (video)

Xonanda Nilufar Usmonova intervyularidan birida onasiga bo‘lgan mehr-muhabbati va uni yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqishi haqida so‘zlab berdi. San’atkor onasining uzoq umr ko‘rishi, doimo sog‘lom va tetik bo‘lishini istashini aytib, ko‘nglidagi kechinmalar bilan o‘rtoqlashdi.

“Men Allohdan bitta narsani so‘rayman: ayamning umri uzoq bo‘lsin. Oxirgi nafaslarigacha sog‘lom bo‘lib, o‘zlarini o‘zlari eplaydigan, doimo tetik bo‘lsinlar. Allohdan oxirigacha xayrli va uzoq umr berishini so‘rayman.

Ba’zan kechasi yotganimda qo‘rqib ketaman. «Ertaga men nima qilaman?» degan o‘y keladi. Ayniqsa, viloyatga yoki boshqa joyga ketganimda shunday bo‘ladi. Tengdoshlarimizdan birortasining ota-onasi vafot etganini eshitsam, bu menga qattiq ta’sir qiladi.

Ba’zan kechqurun ko‘nglim g‘ash bo‘lib, ayamga yozib qo‘yaman. Bomdod paytida javob beradilar. «Dumaloq video tashlang», deyman. «Nima xohlaysan?» deb video yuboradilar. Shunda ko‘nglimdagi xavotir biroz bosiladi”, — dedi xonanda.

Nilufar Usmonova suhbat davomida barcha ota-onalarga uzoq umr, mustahkam sog‘liq va xotirjamlik tiladi. U hech kimning ota-onasi bevaqt hayotdan ko‘z yummasligini, farzandlar doimo ularning mehridan bahramand bo‘lib yashashini istashini bildirdi.

Xonandaning samimiy so‘zlari kuzatuvchilarga ham ta’sir qildi. Izohlarda ko‘pchilik uning fikrlarini qo‘llab-quvvatlab, ota-onalarimiz doimo sog‘-omon bo‘lib, baxtimizga uzoq umr ko‘rishlarini tilamoqda.

Nilufar UsmonovaO‘zbek estradasiYulduz Usmonova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)Bugun 16:53Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)16 iyun 23:49Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)8 iyun 11:26Nilufar Usmonova onasiga aytgisi keladigan gaplarni oshkor qildi: «Meni erkalang, degim keladi» (video)Nilufar Usmonova onasiga aytgisi keladigan gaplarni oshkor qildi: «Meni erkalang, degim keladi» (video)21 oktabr 22:58Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum11 sentabr 01:15«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)31 avgust 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir