Shoxjahon Jo‘rayev muxlisasiga sahnada qo‘shiq kuylashga imkon berdi (video)

·35·Madaniyat
Shoxjahon Jo‘rayev muxlisasiga sahnada qo‘shiq kuylashga imkon berdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shoxjahon Jo‘rayevning konserti davomida muxlisalaridan biri sahnaga chiqib, uning “Gulim” nomli qo‘shig‘idan parcha kuylagani aks etgan videolar tarqaldi.

Videoda tomoshabinlar xonandaga gullar taqdim etayotgani, ular orasida Tojikistondan kelgan muxlisa ham borligi ko‘rinadi. U san’atkorga gul berib, “Gulim” qo‘shig‘idan ozgina kuylab berishga ruxsat so‘raydi. Shoxjahon Jo‘rayev esa uning ushbu taronani kuylashini bilishini so‘rab, sahnada qo‘shiq aytishiga rozilik bildiradi.

Muxlisa qo‘shiqdan parcha ijro etganidan so‘ng, zalda o‘tirgan tomoshabinlar uni qarsaklar bilan olqishlaydi.

Video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turlicha munosabat uyg‘otdi. Ayrimlar qizning qo‘shiq ijrosini iliq kutib olib, uning ovozini maqtagan bo‘lsa, boshqalar tanqidiy fikrlarini bildirdi.

Shoxjahon Jo‘rayevGulimO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdiSherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdi21 iyul 03:43Ko'zga yosh keladigan holat: Alisher Fayz muxlisasiga qilgan syurprizi bilan tarmoqlarda olqishlandiKo'zga yosh keladigan holat: Alisher Fayz muxlisasiga qilgan syurprizi bilan tarmoqlarda olqishlandi23 may 14:17Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdiShavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdiBugun 22:29Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Bugun 20:41Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqdaPrezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqdaBugun 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir