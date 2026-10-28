FIFA Jahon chempionati chiptalaridan qanday qilib 4,49 mlrd yevro ishladi?

·53·Sport
FIFA Jahon chempionati chiptalaridan qanday qilib 4,49 mlrd yevro ishladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA 2026 yilgi Jahon chempionati chiptalari savdosidan 4,49 milliard yevro sof daromad ko‘rib, tarixiy rekord o‘rnatdi.
  • Bu ko‘rsatkich tashkilotning dastlabki 2,96 milliard yevrolik prognozidan 1,53 milliard yevroga ko‘p bo‘lib, Qatardagi mundial natijasidan besh baravar yuqoridir.
  • Daromadning keskin oshishiga uchrashuvlar sonining 104 tagacha ko‘payishi hamda dinamik narxlash tizimi va 30 foizlik qayta sotish komissiyasi kabi yangi tijoriy mexanizmlar sabab bo‘ldi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) 2026 yilgi Jahon chempionati chiptalarini sotish orqali tarixiy rekord o‘rnatdi va prognozlardan sezilarli darajada ko‘p mablag‘ ishlab topdi. Britaniyaning nufuzli The Times nashri turnirning moliyaviy hisobotlari bilan tanish manbalarga tayangan holda ma’lum qilishicha, chiptalar savdosidan tushgan sof daromad qariyb 4,49 milliard yevroni tashkil etdi.

Mazkur ko‘rsatkich nafaqat dastlabki taxminlarni yo‘qqa chiqardi, balki Qatarda bo‘lib o‘tgan JCH-2022 davomida chiptalar savdosidan olingan tushumdan naq besh baravar ko‘proq bo‘ldi.

Rekord darajadagi daromad sabablari va asosiy raqamlar

Mundial chiptalaridan kelgan ulkan mablag‘ FIFAning umumiy moliyaviy balansini yangi bosqichga olib chiqdi:

  • Prognozdan 1,5 mlrd yevroga ortiq: FIFA dastlab chiptalar savdosidan 2,96 milliard yevro daromad olishni rejalashtirgan edi, biroq yakuniy ko‘rsatkich kutilganidan 1,53 mlrd yevroga oshib ketdi;

  • Jami 13,47 milliard yevro: Chiptalarning mislsiz savdosi tufayli FIFAning JCH-2026dan ko‘rgan umumiy jami daromadi rekord darajadagi 13,47 milliard yevroga yetdi;

  • O‘yinlar sonining ortishi: AQSH, Kanada va Meksikada o‘tadigan mundialda ishtirokchilar kengayishi sababli uchrashuvlar soni 64 tadan 104 tagacha oshdi, bu esa o‘z-o‘zidan sotuvga chiqarilgan o‘rindiqlar sonini ko‘paytirdi.

Talabga qarab narx belgilash va 30 foizlik qayta sotish komissiyasi

Manbalarga ko‘ra, daromadning bu qadar hayratlanarli darajada oshishiga faqat o‘yinlar ko‘paygani emas, balki tashkilotning yangi tijoriy mexanizmlari sabab bo‘lgan:

  • Dinamik narxlash tizimi: Chiptalar qiymati qat’iy belgilanmay, talab va taklifga qarab («dynamic pricing») muntazam oshirib borilgan;

  • 30 foizlik rasmiy komissiya: FIFA o‘zining rasmiy onlayn qayta sotish (reseyl) platformasi orqali amalga oshirilgan har bir operatsiya uchun 30 foiz miqdorida komissiya undirgan;

  • Cheklovsiz narx oshirish imkoniyati: Rasmiy platformada chipta egalari o‘z chiptalarini dastlabki bahosidan bir necha baravar qimmatroq narxda sotish imkoniga ega bo‘lgan, bu esa har bir bitimdan FIFAga kelib tushadigan foiz miqdorini keskin oshirgan;

  • Muxlislar noroziligi: Tashkilotning bunday keskin tijoriy siyosati va chiptalar narxining haddan tashqari oshib ketishi butun dunyodagi muxlislar uyushmalari tomonidan keskin tanqid qilingan edi.

Qabul qilingan bahsli moliyaviy mexanizmlar ko‘plab e’tirozlarga sabab bo‘lganiga qaramay, 2026 yilgi Jahon chempionati futbol tarixidagi eng daromadli va tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli sport loyihasiga aylandi.

FIFAJahon chempionati-2026futbol moliyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan norozi21 iyun 14:30Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiFayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdi15 iyun 11:58Ruben Diash Portugaliyaning mundialdagi orzusi haqida gapirdiRuben Diash Portugaliyaning mundialdagi orzusi haqida gapirdi5 iyun 16:01Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiJanni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi29 sentabr 23:40FIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radiFIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radi6 avgust 11:39Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarJanni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalar30 sentabr 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi