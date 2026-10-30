Xitoyda erkak xotinini quchoqlashi oqibatida uning beshta qovurg‘asi sindi (video)

·78·Dunyo
Xitoyda erkak xotinini quchoqlashi oqibatida uning beshta qovurg‘asi sindi (video)

Xitoyning Szyansu provinsiyasida erkak xotinini quchoqlashi oqibatida ayolning beshta qovurg‘asi sinib, yana bittasi darz ketgan. Shifokorlar bunga ayolda aniqlangan og‘ir osteoporoz sabab bo‘lganini ma’lum qilgan. Bu haqda The times of India xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayol turmush o‘rtog‘iga sovqatayotganini aytgan. Shundan so‘ng Van familiyali erkak uni quchoqlagan. Shu payt u suyak singaniga o‘xshash ovozni eshitgan, ayol esa kuchli og‘riqdan bukchayib qolgan.

Dastlab ayol jarohatini jiddiy deb o‘ylamagan va ertasi kuni shifoxonaga murojaat qilgan. Kompyuter tomografiyasi tekshiruvida uning beshta qovurg‘asi singani, yana bittasi darz ketgani aniqlangan. Shifokorlar jarrohlik amaliyoti zarur emasligini aytib, dori-darmon, og‘riqni kamaytiruvchi muolajalar va dam olishni tavsiya qilgan.

Shifokorlarning tushuntirishicha, ayolda suyaklarni mo‘rtlashtiradigan og‘ir osteoporoz bo‘lgan. Shu sababli odatdagi jismoniy bosim ham qovurg‘alarning sinishiga olib kelgan bo‘lishi mumkin.

Ayolning turmush o‘rtog‘i uning vazni 45–50 kilogramm atrofida ekanini, tez-tez parhez tutishi va ovqatlanishni cheklashini aytgan. Shuningdek, u quyosh nurida kam bo‘lishi ham ma’lum qilingan.

Mutaxassislar, ayniqsa, osteoporoz bilan kasallangan insonlarni quchoqlashda ehtiyot bo‘lish, ko‘krak qafasini qattiq siqmaslik va odamni keskin ko‘tarib yubormaslik kerakligini ta’kidlagan.

XitoyOsteoporozSzyansuTibbiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiXitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildi15 iyul 16:23Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdi1 iyul 23:27Xitoy invaziv miya implantini tijoriy qoʻllashga ruxsat bergan ilk davlat boʻldiXitoy invaziv miya implantini tijoriy qoʻllashga ruxsat bergan ilk davlat boʻldi3 iyun 15:52Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi5 sentabr 00:25Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?22 sentabr 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda