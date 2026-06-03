Xitoy invaziv miya implantini tijoriy qoʻllashga ruxsat bergan ilk davlat boʻldi

·50·Texno
Xitoy invaziv miya implantini tijoriy qoʻllashga ruxsat bergan ilk davlat boʻldi
Audio versiyasi

Xitoy dunyoda birinchi boʻlib invaziv miya-kompyuter interfeysini (BCI) tijoriy maqsadlarda qoʻllashga ruxsat berdi. Shanxayning Neuracle Technology kompaniyasi va Sinxua universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan NEO implanti orqa miya jarohati tufayli falaj boʻlib qolgan bemorlar uchun moʻljallangan. Bu qurilma klinik tadqiqotlar bosqichidan oʻtib, keng tibbiy amaliyotga chiqqan ilk invaziv BCI mahsulotiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning samaradorligi 39 yoshli Dun Xuey misolida isbotlandi. Olti yil avval avtohalokat tufayli boʻynidan pasti falaj boʻlib qolgan erkak NEO implantatsiyasidan soʻng, 11 oylik reabilitatsiya kursini oʻtab, yana oʻz qoʻli bilan yoza boshladi. Qurilma tanga kattaligida boʻlib, uning sensorlari miya qobigʻiga shikast yetkazmagan holda himoya qatlamiga oʻrnatiladi. Bu usul Elon Musk asos solgan Neuralink loyihasining N1 implantiga qaraganda xavfsizroq hisoblanadi.

NEO tizimi miya signallarini qabul qilib, ularni kompyuter yordamida maxsus robotlashtirilgan qoʻlqop uchun buyruqlarga aylantiradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, sensorlarning bevosita miya poʻstlogʻiga kirmasligi qon quyilishi va chandiqlar hosil boʻlish xavfini kamaytiradi. Shu sababli, Xitoy davlat regulyatorlari ushbu texnologiyani roʻyxatdan oʻtkazish jarayonini tezlashtirishga muvaffaq boʻlishdi.

Xitoy hukumati neyrotexnologiyalarni rivojlantirishni strategik ustuvor vazifa deb eʼlon qilgan. NEO implanti allaqachon mamlakat tibbiy sugʻurta tizimiga integratsiya qilinmoqda, bu esa kelajakda bemorlar uchun davolanish xarajatlarini qisman qoplash imkonini beradi. Hozirda Xitoyda NeuroXess va StairMed kabi bir qancha kompaniyalar ushbu yoʻnalishda faol tadqiqotlar olib bormoqda.

XitoyMiya-kompyuter InterfeysiBCINeyrotexnologiyaTibbiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi