Xitoy invaziv miya implantini tijoriy qoʻllashga ruxsat bergan ilk davlat boʻldi
Xitoy dunyoda birinchi boʻlib invaziv miya-kompyuter interfeysini (BCI) tijoriy maqsadlarda qoʻllashga ruxsat berdi. Shanxayning Neuracle Technology kompaniyasi va Sinxua universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan NEO implanti orqa miya jarohati tufayli falaj boʻlib qolgan bemorlar uchun moʻljallangan. Bu qurilma klinik tadqiqotlar bosqichidan oʻtib, keng tibbiy amaliyotga chiqqan ilk invaziv BCI mahsulotiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning samaradorligi 39 yoshli Dun Xuey misolida isbotlandi. Olti yil avval avtohalokat tufayli boʻynidan pasti falaj boʻlib qolgan erkak NEO implantatsiyasidan soʻng, 11 oylik reabilitatsiya kursini oʻtab, yana oʻz qoʻli bilan yoza boshladi. Qurilma tanga kattaligida boʻlib, uning sensorlari miya qobigʻiga shikast yetkazmagan holda himoya qatlamiga oʻrnatiladi. Bu usul Elon Musk asos solgan Neuralink loyihasining N1 implantiga qaraganda xavfsizroq hisoblanadi.
NEO tizimi miya signallarini qabul qilib, ularni kompyuter yordamida maxsus robotlashtirilgan qoʻlqop uchun buyruqlarga aylantiradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, sensorlarning bevosita miya poʻstlogʻiga kirmasligi qon quyilishi va chandiqlar hosil boʻlish xavfini kamaytiradi. Shu sababli, Xitoy davlat regulyatorlari ushbu texnologiyani roʻyxatdan oʻtkazish jarayonini tezlashtirishga muvaffaq boʻlishdi.
Xitoy hukumati neyrotexnologiyalarni rivojlantirishni strategik ustuvor vazifa deb eʼlon qilgan. NEO implanti allaqachon mamlakat tibbiy sugʻurta tizimiga integratsiya qilinmoqda, bu esa kelajakda bemorlar uchun davolanish xarajatlarini qisman qoplash imkonini beradi. Hozirda Xitoyda NeuroXess va StairMed kabi bir qancha kompaniyalar ushbu yoʻnalishda faol tadqiqotlar olib bormoqda.
…