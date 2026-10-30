Internet orqali hid yuborish mumkinmi?

·57·Texno
Internet orqali hid yuborish mumkinmi?

Olimlar hidlarni raqamli ma’lumotga aylantirib, internet orqali uzatish va boshqa qurilma yordamida qayta hosil qilish imkonini beruvchi Scentronic tizimini sinovdan o‘tkazdi.

AQSHning Ogayo shtati universiteti va Xitoyning Zhejiang Laboratory muassasasi tadqiqotchilari ishlab chiqqan texnologiya elektron «burun» yordamida hidlarni aniqlaydi. Sun’iy intellektga asoslangan tizim olingan ma’lumotlarni tahlil qilib, internet orqali boshqa qurilmaga yuboradi. Qabul qiluvchi qurilma esa tegishli xushbo‘y moddalarni chiqarib, hidni qayta hosil qiladi.

Hozircha Scentronic besh xil hidni — pivo, tort, qahva, apelsin va qizil vino hidini aniqlashga o‘rgatilgan. Demak, tizim istalgan hidni aniq va to‘liq takrorlay olmaydi.

Tajribalarda ishtirokchilar qurilma hosil qilgan hidlarni yakka holda taqdim etilganda taxminan 73 foiz, ikkita hid aralashmasi berilganda esa 71 foiz holatda to‘g‘ri aniqlagan.

Mutaxassislar kelajakda bu texnologiyani virtual va qo‘shimcha reallik tizimlarida, internet-do‘konlarda mahsulot hidini masofadan baholashda hamda tibbiy tekshiruvlarda qo‘llash mumkinligini aytmoqda.

Shunga qaramay, Scentronic hozircha ilmiy tadqiqot bosqichidagi prototip hisoblanadi. Uni kundalik hayotda keng qo‘llash uchun ko‘proq hidlarni aniqlash, murakkab hidlar aralashmasini farqlash va ularni aniqroq qayta hosil qilish imkoniyatlarini takomillashtirish zarur.

ScentronicSun’iy intellektOgayo shtati universitetiZhejiang Laboratory
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar internet orqali hid yuborish texnologiyasini sinovdan o‘tkazdiOlimlar internet orqali hid yuborish texnologiyasini sinovdan o‘tkazdi28 oktabr 17:51Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlari4 sentabr 22:39Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)29 avgust 14:34Patina startapi yarim asrdan beri oʻzgarmagan parfyumeriya sanoatini isloh qilmoqdaPatina startapi yarim asrdan beri oʻzgarmagan parfyumeriya sanoatini isloh qilmoqda21 may 21:27Elon Musk Starlink global IP-trafigining 90 foizidan ortigʻini egallashini aytdiElon Musk Starlink global IP-trafigining 90 foizidan ortigʻini egallashini aytdi10 avgust 14:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?2 iyul 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?