“Everton” “Nyukasl”ni kubokdan chiqarib yubordi: chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum

·57·Sport
“Everton” “Nyukasl”ni kubokdan chiqarib yubordi: chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Everton» jamoasi «Hill Dickinson Stadium»da «Nyukasl»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, Angliya Liga kubogining chorakfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.
  • Mezbonlar safida Jeyms Garner, Hakni va Barri gol mualliflari bo‘lishgan bo‘lsa, mehmonlardan Den Bern yagona javob to‘pini kiritdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng turnirning 1/4 final juftliklari aniq bo‘lib, «Everton»
  • «Flitvud» bilan to‘qnash keladigan bo‘ldi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichiga yakun yasovchi so‘nggi dramatik bahs bo‘lib o‘tdi. Liverpul shahridagi «Hill Dickinson Stadium» maydonida kechgan shiddatli to‘qnashuvda «Everton» o‘z muxlislari qarshisida «Nyukasl» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Ushbu o‘yin orqali turnirning joriy mavsumdagi barcha 1/4 final ishtirokchilari va qur’a juftliklari rasman aniq bo‘ldi.

«Hill Dickinson»dagi to‘qnashuv: Liverpulliklarning ustunligi

29 oktyabr oqshomida kechgan bellashuvda mezbonlar raqibga nisbatan ancha faol va sermahsul o‘yin namoyish etishdi:

  • Birinchi bo‘limdagi ikki zarba: O‘yinning 34-daqiqasida Jeyms Garner hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffus arafasida (45-daqiqa) Hakni oradagi farqni ikkitaga oshirdi;

  • Nuqta qo‘ygan gol: Ikkinchi bo‘limning 69-daqiqasida Barri kiritgan gol «Everton»ning g‘alabasini deyarli naqd qildi — 3:0;

  • «Nyukasl»ning javob goli: Mehmonlar safida faqatgina 88-daqiqada Den Bern tasalli beruvchi yagona to‘p muallifiga aylandi;

  • Tarkiblar va taktika: «Irislar» safida Pikford, Tarkovski va Mikolenko himoyada mustahkam harakat qilgan bo‘lsa, Eddi Hau shogirdlari ikkinchi bo‘limda Joelinton, Vissa va Elanga kabi yetakchilarni maydonga tushirganiga qaramay, bahs taqdirini o‘zgartira olishmadi.

Chorakfinalning barcha juftliklari

1/8 final uchrashuvlari to‘liq yakunlangach, Angliya Liga kubogi 1/4 finalida quyidagi qiziqarli juftliklar maydonga tushadigan bo‘ldi:

Chorakfinal bosqichi ham APL grandlari, ham quyi divizion vakillari uchun titul sari yurishni davom ettirishda keskin va murosasiz bahslarga boy bo‘lishi kutilmoqda.

Angliya Liga kubogiEvertonNyukasl
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Kecha 14:12Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiKecha 08:09Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiPenaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiKecha 07:55Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiKecha 07:51Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?28 oktabr 09:13Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdi28 oktabr 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi