“Everton” “Nyukasl”ni kubokdan chiqarib yubordi: chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Everton» jamoasi «Hill Dickinson Stadium»da «Nyukasl»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, Angliya Liga kubogining chorakfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.
- Mezbonlar safida Jeyms Garner, Hakni va Barri gol mualliflari bo‘lishgan bo‘lsa, mehmonlardan Den Bern yagona javob to‘pini kiritdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng turnirning 1/4 final juftliklari aniq bo‘lib, «Everton»
- «Flitvud» bilan to‘qnash keladigan bo‘ldi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichiga yakun yasovchi so‘nggi dramatik bahs bo‘lib o‘tdi. Liverpul shahridagi «Hill Dickinson Stadium» maydonida kechgan shiddatli to‘qnashuvda «Everton» o‘z muxlislari qarshisida «Nyukasl» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Ushbu o‘yin orqali turnirning joriy mavsumdagi barcha 1/4 final ishtirokchilari va qur’a juftliklari rasman aniq bo‘ldi.
«Hill Dickinson»dagi to‘qnashuv: Liverpulliklarning ustunligi
29 oktyabr oqshomida kechgan bellashuvda mezbonlar raqibga nisbatan ancha faol va sermahsul o‘yin namoyish etishdi:
Birinchi bo‘limdagi ikki zarba: O‘yinning 34-daqiqasida Jeyms Garner hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffus arafasida (45-daqiqa) Hakni oradagi farqni ikkitaga oshirdi;
Nuqta qo‘ygan gol: Ikkinchi bo‘limning 69-daqiqasida Barri kiritgan gol «Everton»ning g‘alabasini deyarli naqd qildi — 3:0;
«Nyukasl»ning javob goli: Mehmonlar safida faqatgina 88-daqiqada Den Bern tasalli beruvchi yagona to‘p muallifiga aylandi;
Tarkiblar va taktika: «Irislar» safida Pikford, Tarkovski va Mikolenko himoyada mustahkam harakat qilgan bo‘lsa, Eddi Hau shogirdlari ikkinchi bo‘limda Joelinton, Vissa va Elanga kabi yetakchilarni maydonga tushirganiga qaramay, bahs taqdirini o‘zgartira olishmadi.
Chorakfinalning barcha juftliklari
1/8 final uchrashuvlari to‘liq yakunlangach, Angliya Liga kubogi 1/4 finalida quyidagi qiziqarli juftliklar maydonga tushadigan bo‘ldi:
«Flitvud» — «Everton»
«Manchester Siti» — «Bredford Siti»
«Kristal Pelas» — «Sanderlend»
«Liverpul» — «Bornmut»
Chorakfinal bosqichi ham APL grandlari, ham quyi divizion vakillari uchun titul sari yurishni davom ettirishda keskin va murosasiz bahslarga boy bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…