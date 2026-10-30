Hindistonlik 6 yoshli bola qanday qilib hashamatli Toyota Fortuner egasiga aylandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida 6 yoshli bola lotereya orqali qiymati 5 million rupiya bo‘lgan Toyota Fortuner avtomobilini yutib oldi.
- Ushbu chiptani bir yil avval Garba bayrami vaqtida bolaning buvisi nabirasining nomiga xarid qilgan edi.
- Moliyaviy imkoniyati yetmagani sababli shaxsiy mashina orzu qilib kelgan oila uchun mazkur yutuq kutilmagan katta quvonchga aylandi.
Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida haqiqiy mo‘jiza ro‘y berdi. 6 yoshli bolakay lotereya orqali qiymati 5 million rupiya (taxminan 52 ming AQSH dollari) bo‘lgan zamonaviy va hashamatli Toyota Fortuner yo‘ltanlamasining baxtli sohibiga aylandi.
Bu haqda Hindistonning nufuzli «NDTV» telekanali xabar tarqatdi. So‘nggi ikki yil davomida shaxsiy mashina sotib olishni orzu qilib kelayotgan oila uchun bu kutilmagan tuhfa chinakam bayramga aylandi.
Buvisining omadli tanlovi va bir yil kutilgan baxt
Oilani quvonchga ko‘mgan ushbu g‘alabaning o‘ziga xos tarixi bor:
Bir yil avval olingan chipta: Bolakayning buvisi bundan bir yil oldin an’anaviy Garba bayrami vaqtida lotereya chiptasini xarid qilgan va uni ataylab o‘z nabirasining nomiga rasmiylashtirgan;
Oilaning orzusi: Ushbu oila uzoq vaqt davomida o‘z shaxsiy avtomobiliga ega bo‘lishni orzu qilgan, biroq moliyaviy imkoniyatlar bunga yo‘l bermayotgan edi;
Mahalladoshlarning olqishi va karnay-surnay: Yutuq haqidagi xabar butun tumanda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Qo‘ni-qo‘shnilar yangi ulov va kichkina g‘olibni ko‘chada gullar, milliy qo‘shiqlar hamda baraban (nog‘ora) sadolari ostida tantanali kutib olishdi.
Toyota Fortuner: Bolakay yutgan mashina qanday imkoniyatlarga ega?
Kichkintoyning nomiga chiqqan Toyota Fortuner dunyo bozorida o‘zining chidamliligi va qudrati bilan ajralib turuvchi to‘liq o‘lchamli yetti o‘rindiqli premium yo‘ltanlamasdir:
Yuqori o‘tuvchanlik va kuch: Avtomobil 4×4 to‘liq uzatma tizimi, baland klirens (yo‘l sathidan balandlik) va murakkab yo‘llar uchun bir nechta harakatlanish rejimlari bilan jihozlangan. U 2,7 litrli benzin yoki 2,8 litrli kuchli dizel dvigateliga ega;
Premium qulayliklar: Salonda yuqori sifatli charm o‘rindiqlar, 8 dyuymli zamonaviy sensorli multimedia displeyi, smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich mavjud;
Xavfsizlik cho‘qqisi: Mashina atrof-muhitni to‘liq nazorat qilish uchun 360 darajali doiraviy kameralar hamda faol himoyani ta’minlovchi Toyota Safety Sense intellektual xavfsizlik majmuasi bilan ta’minlangan.
Kichik yoshdagi bolakayning nomiga olingan oddiy bir chipta oilaning ko‘p yillik orzusini haqiqatga aylantirib, ularga unutilmas shodlik va qimmatbaho ulov olib keldi.
Izohlar 0
…