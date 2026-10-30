Hindistonlik 6 yoshli bola qanday qilib hashamatli Toyota Fortuner egasiga aylandi?

·217·Dunyo
Hindistonlik 6 yoshli bola qanday qilib hashamatli Toyota Fortuner egasiga aylandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida 6 yoshli bola lotereya orqali qiymati 5 million rupiya bo‘lgan Toyota Fortuner avtomobilini yutib oldi.
  • Ushbu chiptani bir yil avval Garba bayrami vaqtida bolaning buvisi nabirasining nomiga xarid qilgan edi.
  • Moliyaviy imkoniyati yetmagani sababli shaxsiy mashina orzu qilib kelgan oila uchun mazkur yutuq kutilmagan katta quvonchga aylandi.

Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida haqiqiy mo‘jiza ro‘y berdi. 6 yoshli bolakay lotereya orqali qiymati 5 million rupiya (taxminan 52 ming AQSH dollari) bo‘lgan zamonaviy va hashamatli Toyota Fortuner yo‘ltanlamasining baxtli sohibiga aylandi.

Bu haqda Hindistonning nufuzli «NDTV» telekanali xabar tarqatdi. So‘nggi ikki yil davomida shaxsiy mashina sotib olishni orzu qilib kelayotgan oila uchun bu kutilmagan tuhfa chinakam bayramga aylandi.

Buvisining omadli tanlovi va bir yil kutilgan baxt

Oilani quvonchga ko‘mgan ushbu g‘alabaning o‘ziga xos tarixi bor:

  • Bir yil avval olingan chipta: Bolakayning buvisi bundan bir yil oldin an’anaviy Garba bayrami vaqtida lotereya chiptasini xarid qilgan va uni ataylab o‘z nabirasining nomiga rasmiylashtirgan;

  • Oilaning orzusi: Ushbu oila uzoq vaqt davomida o‘z shaxsiy avtomobiliga ega bo‘lishni orzu qilgan, biroq moliyaviy imkoniyatlar bunga yo‘l bermayotgan edi;

  • Mahalladoshlarning olqishi va karnay-surnay: Yutuq haqidagi xabar butun tumanda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Qo‘ni-qo‘shnilar yangi ulov va kichkina g‘olibni ko‘chada gullar, milliy qo‘shiqlar hamda baraban (nog‘ora) sadolari ostida tantanali kutib olishdi.

Toyota Fortuner: Bolakay yutgan mashina qanday imkoniyatlarga ega?

Kichkintoyning nomiga chiqqan Toyota Fortuner dunyo bozorida o‘zining chidamliligi va qudrati bilan ajralib turuvchi to‘liq o‘lchamli yetti o‘rindiqli premium yo‘ltanlamasdir:

  • Yuqori o‘tuvchanlik va kuch: Avtomobil 4×4 to‘liq uzatma tizimi, baland klirens (yo‘l sathidan balandlik) va murakkab yo‘llar uchun bir nechta harakatlanish rejimlari bilan jihozlangan. U 2,7 litrli benzin yoki 2,8 litrli kuchli dizel dvigateliga ega;

  • Premium qulayliklar: Salonda yuqori sifatli charm o‘rindiqlar, 8 dyuymli zamonaviy sensorli multimedia displeyi, smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich mavjud;

  • Xavfsizlik cho‘qqisi: Mashina atrof-muhitni to‘liq nazorat qilish uchun 360 darajali doiraviy kameralar hamda faol himoyani ta’minlovchi Toyota Safety Sense intellektual xavfsizlik majmuasi bilan ta’minlangan.

Kichik yoshdagi bolakayning nomiga olingan oddiy bir chipta oilaning ko‘p yillik orzusini haqiqatga aylantirib, ularga unutilmas shodlik va qimmatbaho ulov olib keldi.

Madxya-PradeshToyota FortunerNDTVHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi12 avgust 16:39Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildi8 sentabr 16:10Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)Arqadag‘ yana tengsiz chavandoz: Ot chopishda nabirasining «Dagxon»ida g‘olib bo‘ldi (video)2 oktabr 12:29Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!29 sentabr 07:049 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02Qamoqxonada mahbuslar uchun hashamatli xonalar topildiQamoqxonada mahbuslar uchun hashamatli xonalar topildi1 oktabr 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda