Orzudagi sayohat fojiaga aylandi: Millionlab sarflagan yo‘lovchilar ko‘chada tashlab ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Villa Vie Residences» kompaniyasiga tegishli «MV Odyssey» kruiz laynerining qariyb 200 nafar yo‘lovchisi Kambodja sohillarida kemadan tushirib qoldirildi.
- Kompaniya yoqilg‘i narxlarining keskin oshishi va moliyaviy inqiroz sababli sayohatni to‘xtatib, bankrotlik jarayonini boshlaganini e’lon qildi.
- O‘z uy-joyi va bor-budini sotib, umrbod sayohatga chiqqan keksalar atigi 7 soat ichida kemani tark etishga majbur bo‘lib, begona yurtda boshpanasiz qoldi.
Okean bag‘rida umrining oxirigacha betashvish hayot kechirishni orzu qilgan yuzlab insonlarning hayoti bir lahzada chilparchin bo‘ldi. «MV Odyssey» hashamatli kruiz laynerining qariyb 200 nafar yo‘lovchisi kutilmaganda Kambodja sohillarida suvdan tushirib qoldirildi.
AQSHning «Villa Vie Residences» operator kompaniyasi yoqilg‘i narxlari keskin ko‘tarilgani va ortiqcha xarajatlarni ko‘tara olmasligi sababli sayohatni to‘xtatganini rasman ma’lum qildi. Natijada umrbod sayohat qilish uchun bor-budini sotgan sayyohlar o‘zga davlatda boshpanasiz va chorasiz qoldi.
Narsalarni yig‘ish uchun atigi 7 soat: Qariyalarning mudhish qismati
Sianukvil portiga kelib to‘xtagan yo‘lovchilarga vaziyat haqida xabar berilib, shoshilinch ultimatum qo‘yildi:
Shoshilinch chiqarib yuborish: Laynerda bo‘lganlarga shaxsiy buyumlarini yig‘ishtirish va kemani tark etish uchun bor-yo‘g‘i 7 soat vaqt berildi;
Sotvorilgan uy-joylar: Voqeaning eng ayanchli jihati shundaki, yo‘lovchilarning aksariyati keksa yoshdagi nafaqaxo‘rlar bo‘lib, ular laynerdagi kayutalarni sotib olish uchun o‘z uylari, mashinalari va butun mol-mulkini sotib yuborishgan;
Ko‘chada qolgan taqdirlar: Qaytadigan boshpanasi ham, ortiqcha mablag‘i ham qolmagan keksalar begona shaharda amalda ko‘chada qoldi.
Million dollarlik yo‘qotishlar va aldangan ishonch
Umrbod suzish konsepsiyasi bilan yo‘lga chiqqan ayrim sayyohlar mazkur loyiha uchun barcha jamg‘armalarini tikkan edi:
Rendi va Kit Kassingem: Er-xotin sayohatchilar suzish va qulayliklar uchun qariyb 1 million dollar mablag‘ sarflashgan;
Kerol Larson (69 yosh, AQSH): Kemada doimiy yashash huquqi uchun 120 ming dollar to‘lagan va har oy qo‘shimcha badal kiritib kelgan;
Frensis Paruazen (Avstraliya): Ushbu layner bortida kamida 15 yil yashashni rejalashtirgan va butun hayotini shu kemaga bog‘lagan edi.
Kompaniya bankrotlikka uchradi: Endi nima bo‘ladi?
«Villa Vie Residences» rahbari Mikael Petersonning ta’kidlashicha, kompaniyaning oylik xarajatlari avvalgi 400 ming dollardan keskin oshib, 2 million dollarga yetgan:
AQSHda bankrotlik: Operator moliyaviy inqiroz tufayli AQSH qonunchiligi asosida bankrotlik jarayonini boshlashini bildirdi;
Kemaning sirli yo‘nalishi: Layner 31 oktyabr kuni yoqilg‘i quyib, Sianukvil portidan chiqib ketishi rejalashtirilgan, biroq uning keyingi manzili noma’lum;
Tovon puli so‘roq ostida: Yo‘lovchilarga to‘langan pullar qaytariladimi yoki ular yana kayutalariga kira oladimi — hozircha hech qanday aniq kafolat berilmagan.
Butun hayotini birgina kema kayutasiga ishonib topshirgan yuzlab insonlarning ayanchli taqdiri bugun global kruiz va sayyohlik sanoatining eng katta mojarolaridan biriga aylanmoqda.
Izohlar 0
…