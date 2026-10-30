Orzudagi sayohat fojiaga aylandi: Millionlab sarflagan yo‘lovchilar ko‘chada tashlab ketildi

·111·Dunyo
Orzudagi sayohat fojiaga aylandi: Millionlab sarflagan yo‘lovchilar ko‘chada tashlab ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Villa Vie Residences» kompaniyasiga tegishli «MV Odyssey» kruiz laynerining qariyb 200 nafar yo‘lovchisi Kambodja sohillarida kemadan tushirib qoldirildi.
  • Kompaniya yoqilg‘i narxlarining keskin oshishi va moliyaviy inqiroz sababli sayohatni to‘xtatib, bankrotlik jarayonini boshlaganini e’lon qildi.
  • O‘z uy-joyi va bor-budini sotib, umrbod sayohatga chiqqan keksalar atigi 7 soat ichida kemani tark etishga majbur bo‘lib, begona yurtda boshpanasiz qoldi.

Okean bag‘rida umrining oxirigacha betashvish hayot kechirishni orzu qilgan yuzlab insonlarning hayoti bir lahzada chilparchin bo‘ldi. «MV Odyssey» hashamatli kruiz laynerining qariyb 200 nafar yo‘lovchisi kutilmaganda Kambodja sohillarida suvdan tushirib qoldirildi.

AQSHning «Villa Vie Residences» operator kompaniyasi yoqilg‘i narxlari keskin ko‘tarilgani va ortiqcha xarajatlarni ko‘tara olmasligi sababli sayohatni to‘xtatganini rasman ma’lum qildi. Natijada umrbod sayohat qilish uchun bor-budini sotgan sayyohlar o‘zga davlatda boshpanasiz va chorasiz qoldi.

Narsalarni yig‘ish uchun atigi 7 soat: Qariyalarning mudhish qismati

Sianukvil portiga kelib to‘xtagan yo‘lovchilarga vaziyat haqida xabar berilib, shoshilinch ultimatum qo‘yildi:

  • Shoshilinch chiqarib yuborish: Laynerda bo‘lganlarga shaxsiy buyumlarini yig‘ishtirish va kemani tark etish uchun bor-yo‘g‘i 7 soat vaqt berildi;

  • Sotvorilgan uy-joylar: Voqeaning eng ayanchli jihati shundaki, yo‘lovchilarning aksariyati keksa yoshdagi nafaqaxo‘rlar bo‘lib, ular laynerdagi kayutalarni sotib olish uchun o‘z uylari, mashinalari va butun mol-mulkini sotib yuborishgan;

  • Ko‘chada qolgan taqdirlar: Qaytadigan boshpanasi ham, ortiqcha mablag‘i ham qolmagan keksalar begona shaharda amalda ko‘chada qoldi.

Million dollarlik yo‘qotishlar va aldangan ishonch

Umrbod suzish konsepsiyasi bilan yo‘lga chiqqan ayrim sayyohlar mazkur loyiha uchun barcha jamg‘armalarini tikkan edi:

  • Rendi va Kit Kassingem: Er-xotin sayohatchilar suzish va qulayliklar uchun qariyb 1 million dollar mablag‘ sarflashgan;

  • Kerol Larson (69 yosh, AQSH): Kemada doimiy yashash huquqi uchun 120 ming dollar to‘lagan va har oy qo‘shimcha badal kiritib kelgan;

  • Frensis Paruazen (Avstraliya): Ushbu layner bortida kamida 15 yil yashashni rejalashtirgan va butun hayotini shu kemaga bog‘lagan edi.

Kompaniya bankrotlikka uchradi: Endi nima bo‘ladi?

«Villa Vie Residences» rahbari Mikael Petersonning ta’kidlashicha, kompaniyaning oylik xarajatlari avvalgi 400 ming dollardan keskin oshib, 2 million dollarga yetgan:

  • AQSHda bankrotlik: Operator moliyaviy inqiroz tufayli AQSH qonunchiligi asosida bankrotlik jarayonini boshlashini bildirdi;

  • Kemaning sirli yo‘nalishi: Layner 31 oktyabr kuni yoqilg‘i quyib, Sianukvil portidan chiqib ketishi rejalashtirilgan, biroq uning keyingi manzili noma’lum;

  • Tovon puli so‘roq ostida: Yo‘lovchilarga to‘langan pullar qaytariladimi yoki ular yana kayutalariga kira oladimi — hozircha hech qanday aniq kafolat berilmagan.

Butun hayotini birgina kema kayutasiga ishonib topshirgan yuzlab insonlarning ayanchli taqdiri bugun global kruiz va sayyohlik sanoatining eng katta mojarolaridan biriga aylanmoqda.

MV OdysseyVilla Vie ResidencesSianukvilkruiz layneri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildiPingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildi23 oktabr 19:15Xitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandiXitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandi22 oktabr 22:48Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandiVirtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandi20 oktabr 11:42«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda