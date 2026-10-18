Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"

·73·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi keskinlik va yuk tashuvlarining bloklanishi jahon bozoriga, xususan AQSH bank sektoriga jiddiy zarba berdi.
  • Yoqilg‘i narxlarining oshishi va Federal zaxira tizimining stavkani 4 foizgacha ko‘tarishi natijasida Bank of America aksiyalari 18 foizga, State Street 14 foizga va Citigroup 10 foizga quladi.

Dunyoning eng muhim neft arteriyasi bo‘lmish Hurmuz bo‘g‘ozi atrofidagi keskin geosiyosiy vaziyat va yuk tashuvlarining bloklanishi jahon bozoriga og‘ir zarba berdi. Nufuzli Bloomberg agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, yoqilg‘i narxlarining sakrashi ortidan yuzaga kelgan inflyatsiya AQSH bank sektorida kuchli inqirozni keltirib chiqardi.

Yirik moliya muassasalari kutilmagan moliyaviy yo‘qotishlarga duch keldi — Bank of America, State Street va Citigroup kabi yirik bank gigantlarining aksiyalari bir necha kun ichida ikki xonali raqamlar bilan pastga quladi.

Energetika inqirozi va FTZning stavkani 4 foizgacha oshirishi

Moliyaviy zanjirdagi muammolar geosiyosiy qarama-qarshilik oqibatida tezlashdi:

  • Energiya tashuvchilarning keskin qimmatlashishi: Hurmuz bo‘g‘ozining yopilishi jahon bozorida neft va gaz narxlarini keskin ko‘tarib yubordi, bu esa AQSH iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri inflyatsion bosimni kuchaytirdi;

  • Federal zaxira tizimi qarori: Kuchayib borayotgan inflyatsiya sur’atini jilovlash maqsadida AQSH Federal zaxira tizimi (FTZ) bazaviy stavkani zudlik bilan 4 foizgacha ko‘tardi;

  • Uch tomonlama zarba: Foiz stavkalarining yuqori darajada qolishi iqtisodiy o‘sishni sekinlashtirdi va tijorat banklari uchun kreditlarni qaytarish bo‘yicha yo‘qotishlarni keskin oshirib yubordi. Bloomberg Intelligence tahlilchilari ushbu omillar bank tizimiga birgalikda kuchli bosim o‘tkazayotganini ta’kidlamoqda.

AQSH gigant banklarining yo‘qotishlari: Raqamlar va faktlar

Birja savdolari yakunlariga ko‘ra Amerikaning eng nufuzli banklari katta miqdorda kapitalizatsiyasini yo‘qotdi:

  • Bank of America aksiyalari naq 18 foizga quladi;

  • State Street qimmatli qog‘ozlari qiymati 14 foizga tushdi;

  • Citigroup aktivlari esa 10 foizga arzonlashdi.

So‘nggi 18 yildagi eng uzoq davom etgan pasayish

AQSH bank tizimi so‘nggi yigirma yillikdagi eng jiddiy sinovlardan birini boshdan kechirmoqda:

  • KBW indeksining qulashi: AQSHning 24 ta eng yirik banki holatini o‘zida aks ettiruvchi KBW indeksi ketma-ket olti haftadan buyon uzluksiz pasayib bormoqda;

  • 18 yillik antirekord: Bu 2008 yilgi global moliyaviy inqirozdan keyingi eng uzoq davom etgan qulash seriyasi sifatida rasman qayd etildi;

  • Avgust cho‘qqisidan 13 foiz pastda: O‘tgan avgust oyida kuzatilgan eng yuqori ko‘rsatkichlarga nisbatan ushbu indeks umumiy hisobda qariyb 13 foizga pasaygan.

Hurmuz bo‘g‘ozidagi keskinlik bartaraf etilmasa, neft taqchilligi va yuqori foiz stavkalari nafaqat AQSH bank tizimi, balki butun jahon birjalarida uzoq muddatli beqarorlikni saqlab qolishi mumkin.

BloombergBank of AmericaCitigroupState StreetHormuz bo'g'ozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron Hormuz bo‘g‘ozini ochish uchun AQSHdan yetti shartning bajarilishini kutmoqdaEron Hormuz bo‘g‘ozini ochish uchun AQSHdan yetti shartning bajarilishini kutmoqda5 oktabr 12:38Eron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdiEron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdi29 sentabr 10:39SI nazoratdan chiqdi: OpenAI modellari berk muhitdan qochish uchun fitna uyushtirdiSI nazoratdan chiqdi: OpenAI modellari berk muhitdan qochish uchun fitna uyushtirdi6 avgust 22:57Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!13 sentabr 00:48Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdi24 iyun 13:05Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda