Ozarbayjonda hijobli o‘qituvchi va o‘quvchilar darsni ko‘chada o‘tkazdi

·48·Dunyo
Ozarbayjonda hijobli o‘qituvchi va o‘quvchilar darsni ko‘chada o‘tkazdi

Ozarbayjonda hijob kiyganligi sababli maktab binosiga kiritilmagan o‘qituvchi va bir nechta o‘quvchi darsni tashqarida, yo‘lak ustida davom ettirdi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik e’tiborini tortdi.

Roya News English xabariga ko‘ra, voqea maktablarda kiyinish qoidalariga oid yangi talablar ortidan yuzaga kelgan noroziliklar fonida sodir bo‘lgan. Ozarbayjon Vazirlar Mahkamasi 21 sentyabr kuni maktab formasi qoidalariga o‘zgartirish kiritgan.

Yangi talablar o‘quvchilarning kiyim-boshini yagona standart asosida tartibga solish va ta’lim muassasalarida dunyoviylik tamoyillariga rioya etishni nazarda tutadi. Hujjatda hijob to‘g‘ridan to‘g‘ri taqiqlanmagan. Biroq, ayrim maktablarda ushbu qoidalar hijob kiygan o‘quvchi va o‘qituvchilarning ta’lim muassasasiga kirishiga to‘sqinlik qilish uchun qo‘llanayotgani haqida xabarlar berilgan.

Vaziyat mamlakatda noroziliklar va darslarni boykot qilish holatlariga sabab bo‘lgan. Bahslar, asosan, maktab formasiga qo‘yiladigan talablar, diniy e’tiqod erkinligi hamda o‘quvchilarning ta’lim olish huquqi atrofida kechmoqda.

Ozarbayjon rasmiylari esa kiyinish qoidalarini yagona standartni ta’minlash va dunyoviy ta’lim tamoyillariga rioya qilish zarurati bilan izohlamoqda.

OzarbayjonHijobMaktab formasiRoya Nyus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaBokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqda14 oktabr 21:06Ozarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdiOzarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdi14 oktabr 15:22Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandiOzarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi12 oktabr 22:39Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdiBokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi11 oktabr 14:18“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)27 sentabr 08:03Xitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadiXitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadi25 sentabr 14:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda