SpaceX 13 oktyabr kuni navbatdagi yuk kemasini fazoga uchiradi

·38·Dunyo
SpaceX 13 oktyabr kuni navbatdagi yuk kemasini fazoga uchiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX 13-oktyabr kuni Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS)
  • 2,3 tonna yuk olib ketuvchi Cargo Dragon yuk kemasini uchiradi.
  • Ushbu missiya XKSning yangi avlod quyosh panellari (IROSA) bilan elektr ta’minoti tizimini modernizatsiya qilishni yakunlaydi, bu esa stansiyaning 2030 yilgacha faoliyatini ta’minlash uchun muhimdir.
  • Cargo Dragon XKSga xizmat ko‘rsatuvchi yuk kemalari orasida Yerga yuk va namunalarni qaytarish qobiliyatiga ega yagona kemadir.

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) navbatdagi muhim ta’minot missiyasi yo‘lga chiqishini ma’lum qildi. Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ko‘p marotabalik Cargo Dragon yuk fazo kemasi 13 oktyabr kuni orbital laboratoriya tomon parvoz qiladi.

Ushbu parvoz stansiyaning energotizimini to‘liq modernizatsiya qilish va uning kelajakdagi taqdiriga poydevor qo‘yish nuqtayi nazaridan strategik ahamiyatga ega.

CRS-35 missiyasi tafsilotlari: Qachon va qayerdan uchiriladi?

NASA va SpaceX o‘rtasida tuzilgan uzoq muddatli hamkorlik shartnomasi doirasida amalga oshirilayotgan yangi parvozning asosiy parametrlari:

  • Start maydonchasi: Kema Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan AQSH Kosmik kuchlari bazasining 40-sonli uchirish majmuasidan fazoga ko‘tariladi;

  • Eltuvchi raketa: Orbitaga chiqarish odatdagidek ishonchli Falcon 9 og‘ir raketa-tashuvchisi orqali amalga oshiriladi;

  • Yuk hajmi: Cargo Dragon stansiyaga jami 2,3 tonna yuklarni, jumladan ekipaj uchun oziq-ovqat zaxiralari, tibbiy vositalar hamda o‘nlab yangi ilmiy tajribalar uchun zarur bo‘lgan asbob-uskunalarni yetkazib beradi.

Tarixiy yakun: 2030 yilgi reja uchun so‘nggi quyosh panellari

Bu safargi missiyaning eng muhim ilmiy-texnik jihati yangi avlod energiya tizimi bilan bog‘liq:

  • IROSA quyosh panellari: Kema XKS uchun mo‘ljallangan yangi turdagi ochiluvchi quyosh batareyalarining (IROSA) eng so‘nggi juftligini stansiyaga yetkazadi;

  • Modernizatsiya yakuni: Mazkur panellar o‘rnatilgach, orbital stansiyaning elektr ta’minoti tizimini yangilash jarayoni to‘liq xotimalanadi;

  • Orbitadan nazoratli tushirish: Energiya tizimining mukammallashtirilishi stansiya faoliyatini uzluksiz ta’minlabgina qolmay, XKSning 2030 yil oxiriga rejalashtirilgan orbitadan xavfsiz va nazorat ostida chiqarilishi jarayoni uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Cargo Dragon fenomeni: Yer yuzidagi yagona qaytuvchi «yukchi»

SpaceX yuk kemasi zamonaviy kosmonavtikada mutlaqo betakror maqomga ega:

  • Yukni qaytarish qobiliyati: U Xalqaro koinot stansiyasiga xizmat ko‘rsatuvchi barcha yuk kemalari orasida natijalar va namunalarni koinotdan Yerga qaytarib, okeanga xavfsiz qo‘na oladigan yagona fazo kemasidir;

  • 34 ta muvaffaqiyatli parvoz tarixi: 2012 yilning oktyabr oyidan 2025 yilning avgust oyiga qadar SpaceX XKSga 34 marta Cargo Dragon parvozini amalga oshirdi;

  • Yuqori ishonchlilik: Ushbu missiyalardan faqat bittasi — 2015 yilda Falcon 9 raketasida sodir bo‘lgan halokat tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlangan, qolgan barcha startlar muvaffaqiyatli bajarilgan.

13 oktyabrda kutilayotgan navbatdagi parvoz insoniyatning fazodagi eng yirik ilmiy uyini kelasi yillarda ham uzluksiz energiya va resurslar bilan ta’minlab turishda muhim qadam bo‘ladi.

NASASpaceXXalqaro koinot stansiyasiCRS-35 missiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdi16 sentabr 22:47SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdiSpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdi29 sentabr 11:55NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiNASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydi18 sentabr 03:50Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkin16 sentabr 17:51Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi15 sentabr 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?