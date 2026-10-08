SpaceX 13 oktyabr kuni navbatdagi yuk kemasini fazoga uchiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX 13-oktyabr kuni Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS)
- 2,3 tonna yuk olib ketuvchi Cargo Dragon yuk kemasini uchiradi.
- Ushbu missiya XKSning yangi avlod quyosh panellari (IROSA) bilan elektr ta’minoti tizimini modernizatsiya qilishni yakunlaydi, bu esa stansiyaning 2030 yilgacha faoliyatini ta’minlash uchun muhimdir.
- Cargo Dragon XKSga xizmat ko‘rsatuvchi yuk kemalari orasida Yerga yuk va namunalarni qaytarish qobiliyatiga ega yagona kemadir.
AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) navbatdagi muhim ta’minot missiyasi yo‘lga chiqishini ma’lum qildi. Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ko‘p marotabalik Cargo Dragon yuk fazo kemasi 13 oktyabr kuni orbital laboratoriya tomon parvoz qiladi.
Ushbu parvoz stansiyaning energotizimini to‘liq modernizatsiya qilish va uning kelajakdagi taqdiriga poydevor qo‘yish nuqtayi nazaridan strategik ahamiyatga ega.
CRS-35 missiyasi tafsilotlari: Qachon va qayerdan uchiriladi?
NASA va SpaceX o‘rtasida tuzilgan uzoq muddatli hamkorlik shartnomasi doirasida amalga oshirilayotgan yangi parvozning asosiy parametrlari:
Start maydonchasi: Kema Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan AQSH Kosmik kuchlari bazasining 40-sonli uchirish majmuasidan fazoga ko‘tariladi;
Eltuvchi raketa: Orbitaga chiqarish odatdagidek ishonchli Falcon 9 og‘ir raketa-tashuvchisi orqali amalga oshiriladi;
Yuk hajmi: Cargo Dragon stansiyaga jami 2,3 tonna yuklarni, jumladan ekipaj uchun oziq-ovqat zaxiralari, tibbiy vositalar hamda o‘nlab yangi ilmiy tajribalar uchun zarur bo‘lgan asbob-uskunalarni yetkazib beradi.
Tarixiy yakun: 2030 yilgi reja uchun so‘nggi quyosh panellari
Bu safargi missiyaning eng muhim ilmiy-texnik jihati yangi avlod energiya tizimi bilan bog‘liq:
IROSA quyosh panellari: Kema XKS uchun mo‘ljallangan yangi turdagi ochiluvchi quyosh batareyalarining (IROSA) eng so‘nggi juftligini stansiyaga yetkazadi;
Modernizatsiya yakuni: Mazkur panellar o‘rnatilgach, orbital stansiyaning elektr ta’minoti tizimini yangilash jarayoni to‘liq xotimalanadi;
Orbitadan nazoratli tushirish: Energiya tizimining mukammallashtirilishi stansiya faoliyatini uzluksiz ta’minlabgina qolmay, XKSning 2030 yil oxiriga rejalashtirilgan orbitadan xavfsiz va nazorat ostida chiqarilishi jarayoni uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi.
Cargo Dragon fenomeni: Yer yuzidagi yagona qaytuvchi «yukchi»
SpaceX yuk kemasi zamonaviy kosmonavtikada mutlaqo betakror maqomga ega:
Yukni qaytarish qobiliyati: U Xalqaro koinot stansiyasiga xizmat ko‘rsatuvchi barcha yuk kemalari orasida natijalar va namunalarni koinotdan Yerga qaytarib, okeanga xavfsiz qo‘na oladigan yagona fazo kemasidir;
34 ta muvaffaqiyatli parvoz tarixi: 2012 yilning oktyabr oyidan 2025 yilning avgust oyiga qadar SpaceX XKSga 34 marta Cargo Dragon parvozini amalga oshirdi;
Yuqori ishonchlilik: Ushbu missiyalardan faqat bittasi — 2015 yilda Falcon 9 raketasida sodir bo‘lgan halokat tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlangan, qolgan barcha startlar muvaffaqiyatli bajarilgan.
13 oktyabrda kutilayotgan navbatdagi parvoz insoniyatning fazodagi eng yirik ilmiy uyini kelasi yillarda ham uzluksiz energiya va resurslar bilan ta’minlab turishda muhim qadam bo‘ladi.
Izohlar 0
…