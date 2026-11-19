Yashirin kamera va sun’iy intellekt: Janubiy Koreyadagi nomzodning imtihondagi nayrangi fosh bo‘ldi
Janubiy Koreyada davlat imtihonida juda yuqori natija qayd etgan nomzodning noqonuniy usuldan foydalangani ma’lum bo‘ldi. Han Von Sok ismli ishtirokchi imtihonning har ikki bosqichida yashirin kamera, smartfon va sun’iy intellekt yordamida javoblarni topganini tan oldi.
Nomzod birinchi bosqichda 400 balldan 397,5 ball to‘plagan. U 160 ta savoldan atigi bittasiga noto‘g‘ri javob bergan. Ikkinchi bosqichda esa 800 balldan 663 ball olib, umumiy natijalar bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan.
Bunday yuqori ko‘rsatkichlar internet foydalanuvchilarida shubha uyg‘otgan. Dastlab Han ayblovlarni inkor etgan bo‘lsa-da, keyinchalik advokati ishtirokidagi YouTube ko‘rsatuvida imtihon qoidalarini buzganini tan olgan.
Uning tushuntirishicha, savollarni miniatyura kamera orqali suratga olib, tasvirlarni sun’iy intellekt tizimiga yuborgan. Tizim tayyorlagan javoblarni esa smartfoni yordamida tekshirgan. Nomzod bu usulni imtihonning ikkala bosqichida ham qo‘llagan.
Han qilgan ishi uchun boshqa nomzodlardan uzr so‘ragan. Shuningdek, Seul politsiyasiga o‘zi murojaat qilib, qilmishiga oid yozma iqrorlik arizasini topshirgan.
Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu holat yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Janubiy Koreya Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa nomzodning imtihondan o‘tganini tasdiqlovchi malaka hujjati amal qilishini vaqtincha to‘xtatish masalasini ko‘rib chiqmoqda.
Mazkur voqea zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun’iy intellekt va yashirin elektron qurilmalardan imtihonlarda noqonuniy foydalanish muammosiga yana bir bor e’tibor qaratdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…