Kannavaro 17 yoshli Hakimovga ishondi: U jahon chempionatida katta maqsadni ko‘zlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik 17 yoshli markaziy himoyachi Muhammad Hakimov U-17 jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etish va o‘tgan yilgi natijalarni yaxshilashni maqsad qilgan.
- Fabio Kannavaro yosh futbolchiga katta ishonch bildirib, uni 17 yoshga to‘lmasidan O‘zbekiston milliy terma jamoasida debyut qildirgan edi.
- FIFA e’tibor qaratgan Hakimov guruh bosqichida Yamayka, Kot-d'Ivuar va Italiya terma jamoalariga qarshi bahslarga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
U hali 17 yoshga to‘lmaganida O‘zbekiston milliy terma jamoasida debyut qildi. Endi esa Muhammad Hakimov U-17 jahon chempionatida mamlakat sharafini himoya qilish va o‘tgan yilgi natijadan yaxshiroq ko‘rsatkichga erishishni maqsad qilgan. FIFA yosh o‘zbek himoyachisiga alohida e’tibor qaratdi.
O‘zbekiston futbolida yangi avlodning xalqaro maydonda o‘zini ko‘rsatish imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Mamlakat milliy terma jamoasining jahon chempionatiga ilk bor yo‘l olgani, yosh futbolchilarning nufuzli musobaqalarda ishtirok etayotgani va istiqbolli iqtidorlarning erta yoshdan katta jamoaga jalb qilinishi bu jarayonning muhim belgilaridan biri.
Ana shunday yosh iste’dodlardan biri — Muhammad Hakimov. 17 yoshli markaziy himoyachi nafaqat U-17 terma jamoasining muhim futbolchisi, balki Fabio Kannavaro boshchiligida O‘zbekistonning asosiy milliy terma jamoasida ham maydonga tushishga ulgurdi.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) jahon chempionati oldidan o‘zbek futbolchisiga bag‘ishlangan material e’lon qildi. Unda Hakimovning musobaqa oldidagi maqsadlari, milliy terma jamoadagi debyuti va Italiyaga qarshi bo‘lajak bahsga munosabati yoritildi.
O‘zbekiston U-17 terma jamoasi yana tarix yaratishni istaydi
O‘zbekiston futboli uchun muhim voqealar ketma-ketligi davom etmoqda. Mamlakat milliy terma jamoasining FIFA jahon chempionatidagi ilk ishtiroki ortda qolgan bo‘lsa, O‘zbekiston U-20 jahon chempionatiga mezbonlik qilishga ham tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bu jarayonda U-17 terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki ham alohida ahamiyatga ega. O‘zbekiston mazkur musobaqada ilk bor 2011 yilda qatnashgan. Bu safar mamlakat yoshlar terma jamoasi jahon chempionatida beshinchi marta ishtirok etmoqda.
E’tiborli jihati, O‘zbekiston avvalgi to‘rtta ishtirokida ham guruh bosqichidan keyingi raundga yo‘l olgan. Bu safargi yosh futbolchilar ham ana shu an’anani davom ettirish va mamlakatning jahon chempionatlaridagi natijalarini yanada yaxshilashga intiladi.
O‘zbekiston «E» guruhida Yamayka, Kot-d'Ivuar va Italiya terma jamoalari bilan bahs olib boradi. Guruhdagi har bir uchrashuv jamoa uchun jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda.
FIFAga bergan intervyusida Muhammad Hakimov jamoa musobaqaga puxta tayyorgarlik ko‘rganini va maqsadlari yuqori ekanini ta’kidladi.
«Biz bu jahon chempionatiga katta maqsadlar bilan kelganmiz»
O‘zbekiston U-17 terma jamoasi jahon chempionati oldidan bir qator kuchli raqiblar bilan o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazdi. Ispaniya, Urugvay, Ekvador va Portugaliya kabi terma jamoalarga qarshi bahslar yosh futbolchilarning tayyorgarligi va tajribasini oshirishga xizmat qildi.
Muhammad Hakimovning fikricha, bu yig‘inlar jamoa uchun muhim saboq bo‘ldi.
«Bu jahon chempionati biz uchun juda muhim. Biz unga uzoq vaqt davomida tayyorgarlik ko‘rdik. Jamoamiz Ispaniya, Urugvay, Ekvador va Portugaliya kabi kuchli raqiblarga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazdi.
Men va jamoadoshlarim avvalgidan ham yaxshiroq natijalarga erishishni istaymiz. Xudo xohlasa, ushbu jahon chempionatida ham o‘zbek muxlislarini xursand qilamiz», — dedi yosh himoyachi.
Jamoada musobaqada ikkinchi marta ishtirok etayotgan futbolchilar ham bor. Ular xalqaro turnirlardagi tajribasi orqali dastlabki uchrashuvlar qanchalik muhim ekanini yaxshi tushunadi.
O‘zbekiston o‘tgan yilgi musobaqada 1/16 final bosqichida ishtirokini yakunlagan edi. Bu safar esa jamoa nafaqat guruhdan chiqish, balki keyingi bosqichlarda ham muvaffaqiyat qozonishni ko‘zlamoqda.
Italiyadan revansh olish — Hakimovning alohida maqsadi
Guruh bosqichidagi uchinchi uchrashuv O‘zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi, yosh futbolchilar Italiya terma jamoasi bilan to‘qnash keladi. Bu raqib o‘tgan yilgi jahon chempionatida o‘zbek futbolchilarining turnirdagi ishtirokini yakunlagan jamoa edi.
Muhammad Hakimov mazkur bahsni o‘zi va hujumchi Asilbek Aliyev uchun alohida uchrashuv sifatida baholadi.
«Italiyaga qarshi o‘yin men uchun ham, Asilbek Aliyev uchun ham alohida ahamiyatga ega. O‘tgan yili ushbu musobaqada Italiyaga mag‘lub bo‘lib, turnirni tark etgan edik. Italiya yaxshi tashkil etilgan jamoa. Ammo bu safar uni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni ishga solamiz.
Shu bilan birga, guruhimizda kuchsiz raqib yo‘qligini tushunib turibmiz. Har bir jamoaning o‘ziga xos kuchli jihatlari bor. Kot-d'Ivuar, Yamayka va Italiya — barchasi kuchli terma jamoalar.
Biroq biz bu musobaqaga katta maqsadlar bilan kelganmiz. Qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz, imkoniyatlarimizni namoyon etamiz va yaxshi natijaga erishishga harakat qilamiz», — dedi Hakimov.
Bu fikrlar jamoa raqiblarga nisbatan hurmat bilan yondashishi, biroq o‘z imkoniyatlariga ham ishonch bilan qarayotganini ko‘rsatadi.
Kannavaro Hakimovga 17 yoshga to‘lmasidan ishonch bildirgan
Muhammad Hakimovning U-17 terma jamoasidagi ishtiroki uning faoliyatidagi muhim bosqichlardan biri bo‘lsa, asosiy milliy terma jamoaga chaqirilishi yosh futbolchining istiqboliga berilgan jiddiy baho hisoblanadi.
17 yoshli markaziy himoyachi taktik fikrlash, xotirjamlik va yuqori tezlik kabi xususiyatlari bilan ajralib turmoqda. U O‘zbekiston futbolidagi istiqbolli yosh himoyachilardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Italiyalik mutaxassis Fabio Kannavaro ham Hakimovning salohiyatiga ishonch bildirgan. Himoyachi sifatida futbolchilik faoliyatida katta muvaffaqiyatlarga erishgan Kannavaro yosh futbolchini 17 yoshga to‘lishiga uch kun qolganida O‘zbekiston milliy terma jamoasida debyut qildirdi.
O‘sha vaqtda Hakimov «Bunyodkor» safida atigi yettita uchrashuv o‘tkazgan edi. Shu nuqtayi nazardan, uning milliy terma jamoaga chaqirilishi va maydonga tushishi yosh futbolchi uchun katta ishonch hamda mas’uliyat bo‘ldi.
Bu holat O‘zbekiston futbolida yangi avlod himoyachilari yetishib chiqayotganini ko‘rsatadi. Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari ortdan kelayotgan yosh futbolchilar uchun ham o‘ziga xos namuna va motivatsiya bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
«Milliy terma jamoada debyut qilish har bir futbolchining orzusi»
Muhammad Hakimov asosiy milliy terma jamoada o‘ynash imkoniyatiga ega bo‘lganidan mamnunligini yashirmadi. U murabbiylar shtabi tomonidan bildirilgan ishonchni qadrlashini va bu voqea uning futbolchilik hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri ekanini ta’kidladi.
«Milliy terma jamoaga chaqirilish har bir futbolchining orzusi. Menga debyut qilish nasib etdi. Menga bildirilgan ishonch uchun murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Albatta, bu hissiyotni so‘z bilan ifodalash qiyin. Asosiy milliy terma jamoa sharafini himoya qilish har doim eng katta orzularimdan biri bo‘lgan. Bu orzuim amalga oshishiga yordam bergani uchun Allohga shukr qilaman.
Biroq hozir oldimizda yana bir muhim vazifa turibdi. O‘zbekiston U-17 terma jamoasi bilan birgalikda jahon chempionatida mamlakatimizni munosib himoya qilish va eng yaxshi natijaga erishish uchun bor kuchimizni sarflaymiz», — dedi Muhammad Hakimov.
Husanovdan keyin yana bir markaziy himoyachi yetishib chiqmoqdami?
Muhammad Hakimovning milliy terma jamoadagi debyuti va FIFAning yosh futbolchiga e’tibor qaratishi o‘zbek futbolida himoya chizig‘i uchun yangi iste’dodlar paydo bo‘layotganidan darak beradi.
Abduqodir Husanovning xalqaro futboldagi muvaffaqiyatlari o‘zbek himoyachilari haqidagi tasavvurni o‘zgartirgani shubhasiz. Endi esa Hakimov kabi yosh futbolchilarning erta yoshdan milliy terma jamoaga jalb qilinishi kelajakda himoya chizig‘ida raqobatni kuchaytirishi mumkin.
Albatta, 17 yoshli futbolchining istiqbolini faqat bir nechta uchrashuv yoki debyut bilan baholashga erta. Uning oldida hali katta yo‘l, xalqaro musobaqalar, klubdagi raqobat va muntazam o‘sish jarayoni turibdi.
Biroq Fabio Kannavaro kabi futbolchilik faoliyatida himoya san’atining eng yuqori darajalarini ko‘rgan mutaxassisning yosh futbolchiga ishonch bildirishi, FIFAning uni alohida tilga olishi va jahon chempionati oldidagi dadil maqsadlari Muhammad Hakimovga nisbatan qiziqishni oshirmoqda.
Endi eng muhim vazifa — bu ishonchni maydondagi o‘yin bilan oqlash. O‘zbekiston U-17 terma jamoasi jahon chempionatida qanchalik uzoqqa borishi va Muhammad Hakimov o‘zini qay darajada namoyon etishi esa musobaqaning eng qiziqarli jihatlaridan biri bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…