Bektemir Meliqo‘ziyev ESPN reytingida kuchli o‘nlikka kirdi: Supero‘rta vazn reytingi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev professional boksning supero‘rta vazn toifasi bo‘yicha ESPN nashri e’lon qilgan yangilangan reytingda kuchli o‘nlikdan joy oldi.
- 17-1 rekordi va 11 ta nokautga ega bo‘lgan sportchi mazkur divizionda 10-o‘rinni egalladi.
- Reytingning eng yuqori pog‘onasida WBC yo‘nalishi chempioni Saul «Kanelo»
- Alvares bormoqda.
Nufuzli ESPN sport nashri professional boksning supero‘rta vazn toifasi (76,2 kg / 168 funt) bo‘yicha yangilangan reytingini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatda o‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev (17-1, 11 KO) kuchli o‘nlikka kirib, divizion reytingida 10-o‘rinni egalladi.
Reytingning eng yuqori pog‘onasida meksikalik taniqli bokschi, WBC yo‘nalishi chempioni Saul «Kanelo» Alvares (64-3-2, 39 KO) bormoqda. Shuningdek, kuchli o‘nlikdan boshqa chempionlar va yetakchi da’vogarlar ham o‘rin olgan.
Supero‘rta vazn toifasida ESPN reytingi (Top-10)
Rasmlarda taqdim etilgan ESPN reytingiga ko‘ra, supero‘rta vazn divizionidagi dastlabki o‘n nafar bokschi va ularning ko‘rsatkichlari quyidagicha:
O‘rin
Bokschi
Professional rekordi (g‘alaba-mag‘lubiyat-durang, nokautlar)
Qo‘shimcha ma’lumot
1
Saul «Kanelo» Alvares (Meksika)
64-3-2, 39 KO
WBC chempioni
2
Hamza Shiraz (Buyuk Britaniya)
23-0-1, 19 KO
—
3
Lester Martines (Gvatemala)
21-0-1, 17 KO
—
4
Kristian Mbilli (Fransiya)
29-1-1, 24 KO
—
5
Xayme Mungiya (Meksika)
47-2, 35 KO
WBA chempioni
6
Darius Fulgum (AQSH)
16-1-1, 13 KO
—
7
Osleys Iglesias (Kuba)
16-0, 15 KO
IBF chempioni
8
Diyego Pacheko (AQSH)
26-1, 19 KO
—
9
Armando Resendiz (Meksika)
17-3, 11 KO
—
10
Bektemir Meliqo‘ziyev (O‘zbekiston)
17-1, 11 KO
—
Kuchli raqobat va hamyurtimizning mavqei
Supero‘rta vazn toifasi professional boksdagi eng keskin va raqobatbardosh divizionlardan biri hisoblanadi. Reytingda kuchli beshlikda Saul Alvares va Xayme Mungiya bilan birga mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Hamza Shiraz hamda Lester Martines, shuningdek, yuqori nokaut ko‘rsatkichiga ega Kristian Mbilli qayd etilgan.
Ikkinchi beshlikda esa IBF chempioni kubalik Osleys Iglesias, amerikalik Darius Fulgum va Diyego Pacheko, meksikalik Armando Resendiz qatorida o‘zbekistonlik Bektemir Meliqo‘ziyev ham 10-pog‘onadan joy oldi. Uning 17-1 rekordi va 11 ta nokauti diviziondagi yuqori saviyali to‘qnashuvlar uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev yaqin kelajakda supero‘rta vazn toifasida chempionlik kamari uchun jang qilish imkoniyatiga ega bo‘ladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…