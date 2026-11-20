Toshkentdagi jahon chempionati: O‘zbekistonning 9 dzyudochisi bugun medallar uchun kurashadi
Toshkentda o‘tayotgan yoshlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha jahon chempionatida ikkinchi kun bahslari boshlanmoqda. Bugun O‘zbekiston terma jamoasining to‘qqiz nafar vakili medallar uchun kurash olib boradi. Muxlislar kechagi kun muvaffaqiyati takrorlanishi va yana bir bor O‘zbekiston sharafiga davlat madhiyasi yangrashidan umid qilmoqda.
Olimpiya shaharchasida soat 08:00 dan boshlanadigan bellashuvlarda o‘g‘il bolalar o‘rtasida -73 va -81 kilogramm, qizlar o‘rtasida esa -63 va -70 kilogramm vazn toifalarida g‘olib va sovrindorlar aniqlanadi.
O‘zbekiston terma jamoasidan 9 nafar dzyudochi maydonga tushadi
Bugungi musobaqalarda O‘zbekiston sharafini besh nafar qiz va to‘rt nafar yigit himoya qiladi. Ularning dastlabki raqiblari quyidagicha:
Qizlar, -63 kg:
Nigina Saparboyeva — Mubarak Menas (Iordaniya) va Honoka Kimura (Yaponiya) o‘rtasidagi bellashuv g‘olibiga qarshi;
Dinora Samandarova — Emili Daniela (AQSH);
Parizoda Yo‘ldosheva — Ivett Fuentes (Venesuela).
Qizlar, -70 kg:
Poshshajon Jumaboyeva — Marta Navikayte (Litva) va Yang Yuan Ji (Xitoy) o‘rtasidagi bellashuv g‘olibiga qarshi;
Durdona Tursunova — Renata Sandoval (Meksika) va Diana Benkova (Polsha) o‘rtasidagi bellashuv g‘olibiga qarshi.
Yigitlar, -73 kg:
Muhriddin Ma’rufov — Nikolas Gkinis (Gretsiya);
Inoyat Telmanov — Ali Al-Shammari (Kuvayt) va Konstantinos Saparas (Gretsiya) o‘rtasidagi bellashuv g‘olibiga qarshi.
Yigitlar, -81 kg:
Kamronbek Qodirov — Mehdi Abbasov (Ozarbayjon) va Edoardo Russo (Italiya) o‘rtasidagi bellashuv g‘olibiga qarshi;
Sa’dulla Ravshanov — Taichi Okudo (Yaponiya).
Asosiy maqsad — yana bir bor shohsupaga ko‘tarilish
Jahon chempionatining ikkinchi kunida o‘zbekistonlik dzyudochilarni murakkab bellashuvlar kutmoqda. Ayniqsa, turli mamlakatlar vakillari bilan kechadigan dastlabki uchrashuvlar sportchilarning keyingi bosqichga yo‘l olishida muhim ahamiyat kasb etadi.
Toshkentda o‘tayotgan nufuzli musobaqada o‘z maydonimizdagi muxlislar qo‘llab-quvvatlashi ham terma jamoa vakillari uchun qo‘shimcha ruh bag‘ishlashi shubhasiz.
Endi barcha e’tibor to‘qqiz nafar dzyudochimizga qaratiladi. Muxlislar ularning har bir bellashuvini katta umid bilan kuzatadi. Eng katta tilak — bugun ham Olimpiya shaharchasida O‘zbekiston madhiyasi yangrab, yurtimiz bayrog‘i jahon chempionati shohsupasidan joy olishi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…