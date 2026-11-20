Telegram'da yashirin chatlar davri: yozishmalarni faqat maxsus parol bilan ochish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Telegram messenjerining beta-versiyasida shaxsiy chatlar va kanallarni umumiy ro‘yxatdan yashirish imkonini beruvchi «Hidden Chats» funksiyasi sinovdan o‘tkazilmoqda.
- Foydalanuvchilar kamida 8 ta lotin harfidan iborat maxsus maxfiy ibora yordamida bir nechta yashirin bo‘lim yaratishi va ularni qidiruv tizimidan himoyalashi mumkin.
Telegram foydalanuvchilari uchun messenjerdagi yozishmalar maxfiyligini yanada kuchaytiruvchi yangi funksiya sinovdan o‘tkazilmoqda. «Hidden Chats» deb nomlangan ushbu imkoniyat orqali shaxsiy chatlar va kanallarni umumiy ro‘yxatdan yashirish mumkin bo‘ladi. Eng qizig‘i, yashirin yozishmalarni hatto Telegram qidiruvi orqali ham odatdagidek topib bo‘lmaydi — ularni faqat maxsus maxfiy ibora yordamida ochish mumkin.
Yangi funksiya messenjerning beta-versiyasida paydo bo‘lgan. U foydalanuvchilarga bir nechta yashirin bo‘lim yaratish va har biriga alohida parol o‘rnatish imkonini beradi.
Yashirin chatlarni qanday yaratish mumkin?
«Hidden Chats» funksiyasidan foydalanish uchun Telegram'ning «Maxfiylik» bo‘limiga kirib, yashirin bo‘lim yaratish talab etiladi.
Ushbu bo‘limga kamida 8 ta lotin harfidan iborat maxsus maxfiy ibora o‘rnatiladi. Bu ibora yashirin yozishmalarni ochish uchun kalit vazifasini bajaradi.
Yana bir muhim jihati — foydalanuvchi bitta yashirin bo‘lim bilan cheklanib qolmaydi. Turli maxfiy iboralardan foydalangan holda bir nechta alohida bo‘lim yaratishi mumkin.
Yashirin yozishmalarni qanday topish mumkin?
Yashirilgan chatlarni ochish uchun murakkab amallarni bajarish shart emas. Telegram'ning qidiruv satriga avval belgilangan maxfiy iborani kiritish kifoya.
Shunda tegishli yashirin bo‘lim ochiladi va foydalanuvchi undagi yozishmalarni ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.
Biroq bu funksiyaning eng muhim jihati shundaki, yashirin chatlar oddiy foydalanuvchi ko‘zidan bir necha bosqichda himoyalanadi:
Umumiy chatlar ro‘yxatidan yo‘qoladi. Yashirilgan yozishmalar asosiy ekranda ko‘rinmaydi.
Qidiruvda chiqmaydi. Maxsus maxfiy iborasiz ularni odatiy qidiruv orqali topib bo‘lmaydi.
Bildirishnomalar kelmaydi. Yashirin chatlardan yangi xabarlar haqida xabarnoma yuborilmaydi.
Qo‘ng‘iroqlar ovozsiz rad etiladi. Ushbu bo‘limdagi chatlardan keladigan qo‘ng‘iroqlar foydalanuvchini bezovta qilmaydi.
Parolni unutsangiz, nima bo‘ladi?
Yangi funksiyadan foydalanishda eng muhim jihat — maxfiy iborani esdan chiqarmaslik.
Ma’lum qilinishicha, o‘rnatilgan sirli iborani unutib qo‘ygan taqdirda uni qayta tiklash imkoni bo‘lmaydi. Demak, foydalanuvchilar maxfiy so‘zni ishonchli joyda saqlashlari yoki eslab qolishlari kerak.
Bu talab funksiyaning maxfiylik darajasini oshirishga xizmat qilsa-da, parolni yo‘qotish yashirin yozishmalarga kirish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin.
Telegram'da maxfiylik yanada kuchayadimi?
«Hidden Chats» funksiyasi, ayniqsa, shaxsiy yozishmalarini umumiy chatlar ro‘yxatida ko‘rsatishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun qulay bo‘lishi mumkin. Bir nechta yashirin bo‘lim yaratish imkoniyati esa turli yozishmalarni alohida saqlashga sharoit yaratadi.
Biroq shuni unutmaslik kerak: chatlarni ro‘yxatdan yashirish ularning to‘liq shifrlangani yoki Telegram serverlaridan o‘chirilganini anglatmaydi. Bu, avvalo, messenjer interfeysidagi maxfiylikni kuchaytirishga qaratilgan funksiyadir.
Hozircha imkoniyat beta-versiyada sinovdan o‘tkazilmoqda. Uning barcha foydalanuvchilar uchun qachon taqdim etilishi va yakuniy versiyada qanday ishlashi haqida aniq ma’lumot yo‘q. Shu bois funksiyaning ommaviy relizini kutishga to‘g‘ri keladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…