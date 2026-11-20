Abbosbek Fayzullayevning jarohati jiddiymi? O‘FA uning holati bo‘yicha rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Saudiya Arabistoniga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida o'ng oyoq to'pig'idan jarohat oldi.
- O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, futbolchi zudlik bilan tibbiy tekshiruvdan o'tkazilib, unga nisbatan zarur muolajalar boshlab yuborilgan.
- Ayni paytda Fayzullayevning tiklanish jarayonini tezlashtirish uchun terma jamoa va uning klubi tibbiy shtablari hamkorlikda ish olib bormoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidagi g‘alabasi (2:1) muxlislar uchun quvonchli voqea bo‘lgan bo‘lsa-da, bellashuvdagi bir holat jiddiy xavotir uyg‘otdi. Terma jamoaning iqtidorli futbolchilaridan biri Abbosbek Fayzullayev jarohat sabab maydonni erta tark etishga majbur bo‘ldi. Endi esa uning sog‘lig‘i va safga qaytish muddati muxlislarni qiziqtirmoqda.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati futbolchining jarohati yuzasidan rasmiy ma’lumot berdi.
Fayzullayevning o‘ng oyoq to‘pig‘i shikastlangan
O‘FA ma’lumotiga ko‘ra, Abbosbek Fayzullayev Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda jarohat olganidan so‘ng terma jamoa tibbiy shtabi tomonidan zudlik bilan chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvdan o‘tkazilgan.
Tekshiruv natijalari futbolchining o‘ng oyoq to‘piq qismi shikastlanganini ko‘rsatgan.
Ayni paytda uning tiklanish jarayonini tezlashtirish va imkon qadar qisqa muddatda maydonga qaytarish maqsadida O‘zbekiston milliy terma jamoasi hamda futbolchi to‘p surayotgan klub tibbiy shtablari hamkorlikda ish olib bormoqda. Zarur tibbiy muolajalar boshlab yuborilgan.
Hozircha futbolchining jarohati qanchalik jiddiy ekani va u maydonga qachon qaytishi mumkinligi haqida aniq muddat ma’lum qilinmagan.
Turkiya chempionatidagi natijalari
23 yoshli Abbosbek Fayzullayev milliy terma jamoaga Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubidan taklif etilgan. U joriy mavsum Turkiya chempionatida sakkizta uchrashuvda ishtirok etib, bitta gol va ikkita golli uzatmani o‘z hisobida qayd etgan.
Fayzullayevning klubdagi o‘yin amaliyoti va terma jamoa uchun ahamiyatini hisobga olganda, uning jarohatdan tezroq tiklanishi O‘zbekiston muxlislari uchun ham muhim.
Terma jamoadagi ko‘rsatkichlari
Abbosbek Fayzullayev 2023 yildan buyon O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida muntazam ishtirok etib kelmoqda. U shu vaqtga qadar milliy jamoa libosida 40 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga to‘qqizta gol urgan.
Uning texnikasi, tezligi va hujumdagi kreativ harakatlari terma jamoa o‘yinida muhim o‘rin tutadi. Shu bois futbolchining jarohati nafaqat klubi, balki milliy jamoa uchun ham e’tiborli masala hisoblanadi.
Eng muhimi, hozirda Fayzullayevning tiklanishi uchun zarur choralar ko‘rilmoqda. Muxlislar esa uning tezroq sog‘ayib, yana maydonga qaytishini kutmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…