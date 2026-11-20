«Real» Jud Bellinghem maoshini 25 mln yevrogacha oshirmoqchi: yangi shartnoma tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi 23 yoshli yarimhimoyachi Jud Bellinghem bilan shartnomani 2031 yilga qadar uzaytirish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda.
- Yangi kelishuvga ko‘ra, futbolchining yillik maoshi hozirgi 15 million yevrodan kamroq ko‘rsatkichdan 20–25 million yevrogacha oshirilishi rejalashtirilgan.
- Hozirda 160 million yevroga baholanayotgan ingliz futbolchisining amaldagi shartnomasi 2029 yilning yozigacha amal qiladi.
Madridning «Real» klubi jamoaning yetakchi yarimhimoyachilaridan biri Jud Bellinghemni uzoq muddatga saqlab qolishga harakat qilmoqda. Ispaniya matbuoti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, «qirollik klubi» 23 yoshli ingliz futbolchisi bilan shartnomani 2031 yilga qadar uzaytirish ustida ish olib bormoqda. Yangi kelishuv nafaqat uning Madriddagi kelajagini mustahkamlashi, balki maoshining sezilarli oshishiga ham olib kelishi mumkin.
Sport.es nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Bellinghemga yangi shartnoma doirasida bir mavsum uchun 20–25 million yevro maosh taklif etilishi rejalashtirilgan. Hozirda uning yillik ish haqi 15 million yevrodan kamroqni tashkil qiladi.
Bellinghemning maoshi 10 million yevrogacha oshishi mumkin
Agar tomonlar yangi kelishuvga erishsa, ingliz futbolchisining yillik maoshi hozirgi ko‘rsatkichidan ancha yuqori bo‘ladi. Manba keltirgan raqamlarga ko‘ra, u bir mavsumda 20 milliondan 25 million yevrogacha daromad olishi mumkin.
Bu «Real»ning Bellinghemni jamoa loyihasida qanchalik muhim futbolchi sifatida ko‘rayotganini ko‘rsatadi. Biroq hozircha yangi shartnoma imzolangani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q. Amaldagi kelishuv esa 2029 yilning yozigacha amal qiladi.
«Real»dagi uchinchi mavsumida ham samarali o‘ynamoqda
Jud Bellinghem 2023 yilning yozida «Borussiya» Dortmunddan «Real»ga o‘tganidan buyon madridliklar safida muhim o‘rin egallab kelmoqda. U yarimhimoyadagi faolligi, hujumlarga qo‘shilishi va hal qiluvchi vaziyatlarda natija ko‘rsata olishi bilan ajralib turadi.
Joriy mavsumda ingliz futbolchisi barcha musobaqalarda 16 ta uchrashuvda maydonga tushib, beshta gol va to‘rtta golli uzatma muallifi bo‘ldi. Bu ko‘rsatkichlar uning jamoa hujumlaridagi muhim rolini yana bir bor namoyon etmoqda.
Bellinghemning transfer qiymati — 160 million yevro
Transfermarkt portali bahosiga ko‘ra, 23 yoshli yarimhimoyachining bozor qiymati 160 million yevroni tashkil etadi. Bu uni jahon futbolining eng qimmatbaho o‘yinchilaridan biriga aylantiradi.
«Real»ning shartnomani 2031 yilgacha uzaytirishga intilishi ham futbolchini uzoq muddatli rejalarning muhim qismi sifatida ko‘rayotganidan dalolat beradi.
Agar yangi kelishuv amalga oshsa, Bellinghem nafaqat Madridda yana bir necha mavsum qoladi, balki klubning eng yuqori maosh oluvchi futbolchilari qatoriga ham qo‘shilishi mumkin. Endi asosiy savol — tomonlar muzokaralarni qachon yakuniga yetkazishi va yangi shartnoma shartlari rasman tasdiqlanishidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…