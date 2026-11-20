Kelin samolyotdan “Kelin salom” bilan tushdi: Buxoroga noodatiy to‘y safari!
O‘zbekistonda to‘y sayohati uchun noodatiy yo‘lni tanlagan kelin-kuyov ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga tushdi. Yosh oila Toshkentdan Buxoroga an’anaviy to‘y karvoni bilan emas, balki oddiy yo‘lovchi samolyotida yo‘l olishga qaror qilgan.
Qizig‘i, ular maxsus buyurtma qilingan charter reysidan ham foydalanishmagan. Kelin-kuyov boshqa yo‘lovchilar qatori muntazam qatnovchi samolyotga chiqib, nikoh sayohatini amalga oshirishgan. Shu tariqa, odatda avtomobillar karvoni bilan bog‘liq bo‘lgan to‘y manzarasi bu safar aeroport va samolyot bortida davom etgan.
Biroq safarning eng esda qolarli lahzasi Buxoro aeroportida yuz bergan. Samolyot manzilga yetib kelib, yo‘lovchilar tushishni boshlaganida kelin ham o‘ziga xos tarzda milliy urf-odatni namoyish etgan. U samolyotdan tushayotib, yo‘lovchilarga o‘zbek xalqining qadimiy an’analaridan biri — «Kelin salom» marosimini bajargan.
Odatda kelin salom to‘y marosimlarida kuyovning qarindoshlari va mehmonlariga nisbatan bajariladi. Bu safar esa kelin ushbu odatni samolyotdagi hamroh yo‘lovchilarga ham ko‘rsatgan. Kutilmagan holat atrofdagilarning e’tiborini tortib, safarga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishlagan.
Kelin-kuyovning noodatiy tanlovi va kelinning samolyotdan tushish chog‘idagi salomi ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Ushbu voqea milliy an’analarni zamonaviy sayohat bilan uyg‘unlashtirgan o‘ziga xos to‘y lahzasi sifatida e’tirof etilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…