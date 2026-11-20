Energetik ichimliklarni ishlab chiqarish va sotishni taqiqlash taklif qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonda «Otalar ittifoqi» jamoat birlashmasi energetik ichimliklarni ishlab chiqarish, import qilish va sotishni butunlay taqiqlash bo‘yicha tashabbus bilan chiqdi.
- Tashkilot vakillari ushbu mahsulotlarning inson salomatligiga, xususan, qon bosimi va uyqu sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishini hamda qaramlikni keltirib chiqarishini ta’kidlamoqda.
Qozog‘istonda energetik ichimliklarni ishlab chiqarish, import qilish va sotishni butunlay taqiqlash taklif etildi. Bu tashabbus bilan «Otalar ittifoqi» jamoat birlashmasi chiqdi. Bu haqda NUR.KZ xabar berdi.
Tashkilot vakillari 21 yoshga to‘lmagan shaxslarga energetik ichimliklar sotishni taqiqlashning o‘zi yetarli emas, deb hisoblamoqda. Shu sababli ular mahsulot ishlab chiqarish, tijorat maqsadida olib kirish, ulgurji va chakana savdoni, shuningdek, internet-do‘konlar hamda yetkazib berish xizmatlari orqali tarqatishni ham taqiqlashni taklif qilgan.
Petitsiya mualliflari o‘z tashabbusini energetik ichimliklarning sog‘liqqa ehtimoliy salbiy ta’siri bilan izohlagan. Ularning fikricha, bunday ichimliklar qon bosimiga ta’sir qilishi, tarkibidagi shakar miqdori yuqoriligi, shakarsiz turlaridagi shirinlashtiruvchi moddalar esa salomatlik uchun xavf tug‘dirishi mumkin.
Shuningdek, birlashma vakillari kattalarning charchoq va uyqusizlikni yengish maqsadida energetik ichimliklarni muntazam iste’mol qilishi oqibatida uyqu bilan bog‘liq muammolar va ichimlikka qaramlik yuzaga kelishi mumkinligini ta’kidlagan.
Petitsiyada energetik ichimliklar reklamasi, ularni bepul tarqatish va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ib qilishni ham taqiqlash taklif etilgan. Bundan tashqari, mahsulot nomini o‘zgartirish orqali taqiqni chetlab o‘tishning oldini olish, noqonuniy savdo uchun javobgarlik belgilash hamda ishlab chiqaruvchi, import qiluvchi va sotuvchilar faoliyati ustidan nazorat o‘rnatish so‘ralgan.
Tashabbus rasmiy petitsiyalar portalida 2026 yil 18 noyabr kuni e’lon qilingan va Sog‘liqni saqlash vazirligiga yo‘llangan. Petitsiyani ko‘rib chiqish uchun 50 mingta imzo to‘plash talab etiladi.
Qayd etish joizki, bu hozircha jamoat birlashmasining taklifi bo‘lib, energetik ichimliklarni to‘liq taqiqlash haqida qaror qabul qilinmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…