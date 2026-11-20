Olimlar Somon yo‘lining massasini aniqladi
Olimlar Somon yo‘li galaktikasining umumiy massasini 1,19 trillion Quyosh massasiga teng deb baholadi. Yangi hisob-kitoblardagi noaniqlik 11 foizni tashkil etib, bu avvalgi ayrim tadqiqotlarga nisbatan aniqroq natija hisoblanadi. Bu haqda «Naked Science» nashri xabar berdi.
Somon yo‘li yuzlab milliard yulduzlar, gaz, chang va qorong‘i materiyadan iborat. Qorong‘i materiyani bevosita kuzatish imkoni bo‘lmagani sababli olimlar galaktika massasini osmon jismlarining harakatini o‘rganish orqali hisoblaydi.
DESI xalqaro ilmiy hamkorligi tadqiqotchilari 10 036 ta yulduz ma’lumotlarini tahlil qilib, ularni Gaia kosmik teleskopi kuzatuvlari bilan birlashtirgan.
Natijada galaktika markazidan 261 ming yorug‘lik yiligacha bo‘lgan hududning massasi 636 milliard Quyosh massasiga teng deb baholangan. Somon yo‘lining umumiy massasi esa 1,19 trillion Quyosh massasini tashkil etishi aniqlangan.
Avvalgi tadqiqotlarda galaktika massasi 500 milliarddan 2 trilliongacha Quyosh massasi oralig‘ida baholangan edi.
Tadqiqot natijalari arXiv ilmiy maqolalar serverida e’lon qilingan. Olimlarning fikricha, yangi hisob-kitoblar qorong‘i materiyaning taqsimlanishi va Somon yo‘lining shakllanish tarixini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…