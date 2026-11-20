9 oy ijara haqini to‘lamagan erkak uyni sevgi she’rlari bilan to‘ldirib ketdi (foto)
Turkiyaning Istanbul shahridagi Buyukchekmedje tumanida ikki yil yashagan ijarachi 9 oy davomida uy haqini to‘lamagani sababli majburiy tartibda xonadondan chiqarildi. Biroq uy egasi va uning advokati xonadonni ko‘zdan kechirganida kutilmagan manzaraga duch keldi: ijarachi devorlardan tortib, shift, eshik, deraza va hatto isitish tizimigacha sevgi she’rlari hamda ayriliq haqidagi so‘zlarni yozib ketgan.
DHA agentligi xabar berishicha, voqea Istanbulning Buyukchekmedje tumanidagi Fotih mahallasida sodir bo‘lgan. To‘rt qavatli binoning ikkinchi qavatida joylashgan xonadonda ikki yil yashagan ijarachi taxminan 9 oy davomida pul to‘lamagan. Shu sababli uy egasi uni chiqarish bo‘yicha sud va ijro jarayonini boshlagan.
Ijarachi xonadonni tark etganidan keyin uyni tekshirishga kelgan advokat devorlar, shift, eshik va derazalar, oshxona shkaflari, isitish batareyalari hamda qozon uskunasiga turli yozuvlar bitilganini aniqlagan. Ularning aksariyati sevgi she’rlari va ayriliq haqidagi jumlalardan iborat bo‘lgan.
Uy egasining advokati Ali Selman Oltinbilekning aytishicha, sobiq ijarachidan yozuvlar haqida so‘ralganida ruhiy holati yaxshi bo‘lmaganini bildirgan.
Advokatning ma’lum qilishicha, uyga yetkazilgan zararni qoplash va to‘lanmagan 9 oylik ijara haqini undirish bo‘yicha huquqiy jarayon davom etmoqda. Uy egasi sobiq ijarachisi ustidan shikoyat ham qilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…