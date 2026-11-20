«Navbahor» «Neftchi»ni mag‘lub etdi: Namanganda 5 golli drama va qizil kartochka
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Superliganing 28-turida «Navbahor» o‘z maydonida «Neftchi» klubini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 26-daqiqasida Alisher Odilov hisobni ochgan bo‘lsa-da, Vladimir Yovovichning qizil kartochka olib maydonni tark etishi o‘yin borishiga ta'sir qildi.
- Mezbonlar safida Jasurbek Jaloliddinov, Joyel Kojo va Diyor Xolmatov gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Superliga 28-turining eng kutilgan bahslaridan biri Namanganda bo‘lib o‘tdi. «Navbahor» o‘z maydonida Farg‘onaning «Neftchi» klubini qabul qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Beshta gol urilib, qizil kartochka qayd etilgan uchrashuvda vaziyat bir necha bor o‘zgardi va yakunda mezbonlar muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
Uchrashuvni ancha faol boshlagan «Neftchi» 26-daqiqada Alisher Odilovning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. Farg‘onaliklar uchun bu gol o‘yindagi ustunlikni qo‘lga kiritish imkonini bergan bo‘lsa-da, jamoa oradan ko‘p o‘tmay jiddiy yo‘qotishga duch keldi.
Vladimir Yovovich maydondan chetlatilganidan keyin «Neftchi» bir kishi kam bo‘lib qoldi. Bu vaziyatdan foydalangan «Navbahor» bosimni kuchaytirdi va 42-daqiqada Jasurbek Jaloliddinovning ajoyib goli bilan hisobni tenglashtirdi. Uning zarbasi uchrashuvdagi eng chiroyli gollardan biri bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘limda namanganliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llariga olib, qisqa vaqt ichida ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 53-daqiqada Joyel Kojo «Navbahor»ni oldinga olib chiqdi, ikki daqiqa o‘tib esa Diyor Xolmatov hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Biroq «Neftchi» taslim bo‘lmadi. 77-daqiqada Koffi Kouao farg‘onaliklarning ikkinchi golini urib, bahsga yana intriga qaytardi. Qolgan vaqtda mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun harakat qildi, ammo «Navbahor» o‘z ustunligini saqlab qoldi.
Namangan klubi 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, Superliganing 28-turidagi markaziy bahsda o‘z muxlislarini xursand qildi.
Superliga. 28-tur
«Navbahor» – «Neftchi» 3:2
26-daqiqa — Alisher Odilov (0:1)
42-daqiqa — Jasurbek Jaloliddinov (1:1)
53-daqiqa — Joyel Kojo (2:1)
55-daqiqa — Diyor Xolmatov (3:1)
77-daqiqa — Koffi Kouao (3:2)
«Navbahor»: O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Shohruh Abdurahmonov, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya, Muhammadqodir Hamraliyev.
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abror Ismoilov, Vladimir Yovovich, Jamshid Iskanderov, Anvar G‘ofurov, Alisher Odilov, Zoran Marushich, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…