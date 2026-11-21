Instagram'dagi suratlar fojiaga sabab bo‘ldi: 18 yoshli yigit opasini o‘ldirdi
Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida ijtimoiy tarmoqlardagi suratlar ortidan oilaviy fojia yuz berdi. 18 yoshli yigit opasining Instagram'dagi fotosuratlarini o‘chirishni talab qilgan. Qiz bunga rozi bo‘lmaganidan keyin ular o‘rtasida janjal kelib chiqqan va yigit 23 yoshli opasiga pichoq bilan hujum qilgan. Oqibatda yosh ayol hayotdan ko‘z yumgan.
Instagram'dagi izohlar oilaviy janjalga sabab bo‘lgan
Ma’lum qilinishicha, fojiali voqea 2026 yil 16 noyabr kuni Boku shahrida sodir bo‘lgan.
Marhuma 23 yoshli rassom Gulyara Mehtiyeva bo‘lib, uning o‘limida gumon qilinayotgan shaxs 18 yoshli o‘gay ukasi Oyxon Mehdiyevdir. Qayd etilishicha, ularning otasi bir, onalari esa boshqa bo‘lgan.
Oyxon Mehdiyev Ozarbayjon davlat jismoniy tarbiya va sport akademiyasining ikkinchi bosqich talabasi bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yigit opasining ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan suratlaridan norozi bo‘lgan. Ayniqsa, fotosuratlar ostida begona erkaklar qoldirgan izohlar uning g‘azabini qo‘zg‘atgan.
U opasidan ushbu suratlarni Instagram'dan o‘chirishni talab qilgan. Biroq Gulyara bunday qilishni istamagan. Oqibatda aka-uka o‘rtasida keskin kelishmovchilik yuzaga kelgan.
Oshxonadagi janjal fojia bilan yakunlangan
Xabarlarga ko‘ra, o‘qishdan uyga qaytgan Oyxon opasi bilan oshxonada yana janjallashib qolgan. Bahs davomida u pichoq bilan Gulyaraga uch marta zarba bergan. Zarba yurak va bo‘yin sohalariga tekkan.
Qizning baqirig‘ini eshitgan qo‘shnilar voqea joyiga yordam chaqirishgan. Gulyara shifoxonaga olib borilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishmagan.
18 yoshli yigit qo‘lga olindi
Huquq-tartibot idoralari gumonlanuvchi Oyxon Mehdiyevni qo‘lga olgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u so‘roq jarayonida jinoyatni rashk sababli sodir etganini tan olgan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchining qilmishiga huquqiy baho tergov va sud jarayonida beriladi.
Bu voqea ijtimoiy tarmoqlardagi suratlar yoki ular ostida qoldirilgan izohlar sabab kelib chiqqan nizo qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatuvchi fojiali holatdir. Biroq hech qanday rashk, kelishmovchilik yoki shaxsiy norozilik inson hayotiga tajovuz qilishni oqlay olmaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…