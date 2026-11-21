Ruslan Abdullayev raqibini nokaut qildi va chempionlik kamarini saqlab qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayev AQSHning Indio shahrida meksikalik Xuan Alfredo Meza Anguloni oltinchi raundda nokautga uchratib, WBA Continental Gold kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
- Birinchi yarim o'rta vazn toifasida o'tkazilgan ushbu jang sportchining professional faoliyatidagi oltinchi g'alabasi bo'ldi.
- Shu tariqa, Ruslan Abdullayev o'zining mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirib, chempionlik maqomini saqlab qoldi.
O‘zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayev AQSHda navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. Meksikalik raqibiga qarshi sakkiz raundga mo‘ljallangan jangda hamyurtimiz oltinchi raundda nokaut qayd etib, WBA Continental Gold kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
O‘zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayev professional ringdagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirdi. AQSHning Kaliforniya shtati, Indio shahrida tashkil etilgan boks kechasida hamyurtimiz meksikalik Xuan Alfredo Meza Anguloni nokautga uchratib, o‘zining chempionlik maqomini saqlab qoldi.
Abdullayev raqibini oltinchi raundda taslim qildi
Birinchi yarim o‘rta vazn toifasida o‘tkazilgan bellashuvda Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) Meksika vakili Xuan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO) bilan kuch sinashdi.
Sakkiz raundga mo‘ljallangan jangda o‘zbekistonlik bokschi raqibiga qarshi ishonchli harakat qildi va bellashuvning oltinchi raundida nokaut qayd etib, g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Abdullayev jangni muddatidan oldin yakunladi. Bu natija Ruslanning professional faoliyatidagi oltinchi g‘alabasi bo‘ldi. U shu paytgacha o‘tkazgan janglarining to‘rttasida raqiblarini nokaut bilan mag‘lub etgan.
WBA Continental Gold kamari Abdullayevda qoldi
Ushbu g‘alaba orqali Ruslan Abdullayev birinchi yarim o‘rta vazn toifasidagi WBA Continental Gold chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
O‘zbekistonlik bokschi professional ringda hali mag‘lubiyatga uchramagan. Uning hisobida oltita g‘alaba bo‘lib, ularning to‘rttasi nokaut bilan yakunlangan.
Ruslan Abdullayev — jahon va Osiyo chempioni
Ruslan Abdullayev professional boksga o‘tishidan oldin havaskorlar ringida ham katta natijalarga erishgan.
U 2023 yilda jahon chempioni bo‘lgan, 2022 yilda esa Osiyo chempionligiga sazovor bo‘lgan. Havaskorlar boksidan professional ringga muvaffaqiyatli o‘tgan Abdullayev bugungi natijalari bilan o‘zbek boksining xalqaro maydondagi vakillaridan biri sifatida faoliyatini davom ettirmoqda.
AQSHdagi navbatdagi g‘alaba, chempionlik kamarining saqlab qolinishi va mag‘lubiyatsiz seriyaning davom etishi Ruslanning professional faoliyatidagi muhim natijalardan biri bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…