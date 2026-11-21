O‘zbekiston sambochilari Moskvada 7 ta medal bilan umumjamoa g‘olibi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvada o‘tkazilgan SHHT Ochiq kubogida ishtirok etgan O‘zbekiston sambo terma jamoasi 10 ta mamlakat orasida umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
- Musobaqaga borgan 7 nafar sportchining barchasi 4 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, shohsupaga ko‘tarildi.
- Oltin medallarga Sardor Olimjonov, Muxlisa Turdiyeva, Sharif Kushayev va Mirzatilla Egamnazarov sazovor bo‘ldi.
Moskvada o‘tkazilgan SHHT Ochiq kubogida O‘zbekiston sambo terma jamoasi yorqin natija qayd etdi. Musobaqada 7 nafar sportchi bilan qatnashgan vakillarimiz 7 ta medal, jumladan, 4 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritishdi. Bu natija o‘zbekistonlik sambochilarga 10 ta mamlakat ishtirok etgan musobaqada umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallash imkonini berdi.
O‘zbekistonlik sambochilar 4 ta oltin medal qo‘lga kiritdi
Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) Ochiq kubogi doirasida sambo bo‘yicha musobaqalar yakunlandi. Unda O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida ishtirok etgan sportchilar barcha 7 ta vazn va yo‘nalishda medal bilan taqdirlanishdi.
O‘zbekiston terma jamoasi musobaqani 4 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan yakunladi.
Mamlakatimiz vakillarining medallari quyidagicha taqsimlandi:
Oltin medallar:
−64 kg: Sardor Olimjonov;
−72 kg: Muxlisa Turdiyeva;
−71 kg (jangovar sambo): Sharif Kushayev;
−88 kg (jangovar sambo): Mirzatilla Egamnazarov.
Kumush medal:
−98 kg: Shohjahon G‘olibov.
Bronza medallar:
−79 kg: Muhammadyusuf Yusufjonov;
−54 kg: Shohida Xonto‘rayeva.
O‘zbekiston 10 ta mamlakat orasida birinchi o‘rinni egalladi
O‘zbekiston sambo terma jamoasi 7 nafar sportchi bilan qatnashib, ularning barchasi musobaqa sovrindorlari qatoriga kirdi. To‘rt nafar sportchining chempionlikka erishgani, yana uch nafar vakilning medal bilan qaytgani terma jamoaga umumjamoa hisobida yuqori natija qayd etish imkonini berdi.
Shu tariqa, O‘zbekiston sambochilari SHHT Ochiq kubogida ishtirok etgan 10 ta mamlakat terma jamoasi orasida birinchi o‘rinni band etishdi.
Musobaqaning taqdirlash marosimida O‘zbekiston sport delegatsiyasining rahbari, O‘zbekiston sport akademiyasi rektori Ilhom Tursunaliyev hamda O‘zbekiston sambo assotsiatsiyasi raisi Alisher Alimov ishtirok etdi.
Moskvadagi natija O‘zbekiston sambo terma jamoasining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroklaridan biri bo‘ldi. 7 nafar sportchining 7 ta medal bilan qaytishi va umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallashi delegatsiya uchun musobaqaning muvaffaqiyatli yakunlanganini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…