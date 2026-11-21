Joshua Fyurini sakkizinchi raundda nokaut qilishga va’da berdi
Entoni Joshua Tayson Fyuriga qarshi ehtimoliy jangda raqibini nokaut bilan mag‘lub etishga ishonch bildirmoqda. Britaniyalik sobiq jahon chempioni hamyurti bilan ringdagi to‘qnashuvda g‘alaba qozonishini, hatto jangni sakkizinchi raundda yakunlashini aytdi. Biroq Joshua buni yanada ertaroq amalga oshirish imkoniyatini ham istisno qilmadi.
«Uni sakkizinchi raundda nokautga uchrataman»
Britaniyalik bokschi Entoni Joshua WBC yo‘nalishining sobiq uzoq yillik chempioni Tayson Fyuriga qarshi bo‘lajak jang haqida gapirar ekan, nokaut bilan g‘alaba qozonishga ishonch bildirdi.
Joshua The Sun nashriga bergan intervyusida raqibini sakkizinchi raundda nokautga uchratishini ta’kidladi. U o‘zining nokaut qayd etish qobiliyatiga ishonch bilan qarashini va ringga g‘alaba uchun jangovor ruhda chiqishini bildirdi.
«Men nokautlar bo‘yicha mutaxassisman. Uni sakkizinchi raundda nokautga uchrataman. Albatta, buni dastlabki 30 soniyadayoq qilmasam. Bu — sof raqobat va g‘alabaga shay pitbulning jangovor ruhi. Ringga aynan shunday g‘ayrat bilan chiqamiz», — dedi Entoni Joshua.
Joshua va Fyuri jangini 70 ming muxlis kuzatishi mumkin
Boks olamida katta qiziqish uyg‘otishi kutilayotgan Entoni Joshua va Tayson Fyuri o‘rtasidagi bellashuv 11 dekabr kuni Kardiff shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Jang Britaniyaning Kardiff shahridagi 70 ming tomoshabinni o‘z bag‘riga sig‘dira oladigan «Prinsipaliti» stadionida tashkil etiladi.
Joshuaning sakkizinchi raundda nokaut haqidagi bayonoti hozircha jang oldidagi ishonchli prognoz va raqobatga chorlov sifatida qaralmoqda. Ringdagi haqiqiy natija esa bokschilarning tayyorgarligi va jang davomidagi taktikasiga bog‘liq bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…