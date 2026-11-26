Hindistonda deputat qizining dabdabali to‘yi katta shov-shuvga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Bihar shtatida deputat Anant Singhning qizi Shivangi Singh uchun o‘tkazilgan dabdabali to‘y marosimi jamoatchilikda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- Nadava qishlog‘ida bo‘lib o‘tgan tantanaga 500 mingga yaqin mehmon tashrif buyurib, ular uchun 150 dan ortiq turdagi taomlar tortildi hamda 151 ta avtomobildan iborat kortej tashkil etildi.
Hindistonning Bihar shtatida mahalliy deputat Anant Singhning qizi Shivangi Singhning dabdabali to‘yi mamlakatda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bir necha kun davom etgan tantanalarga yuz minglab odamlar tashrif buyurgan, to‘y uchun yuzlab oshpazlar jalb etilib, mehmonlarga 150 dan ortiq turdagi taom tortilgan. Bu haqda BBC xabar berdi.
To‘y marosimi chorshanba kuni Patna shahridan qariyb 65 kilometr uzoqlikdagi Nadava qishlog‘ida bo‘lib o‘tdi. Unda shtat parlamenti spikeri, mahalliy va milliy darajadagi siyosatchilar hamda boshqa ko‘plab mehmonlar qatnashdi. OAV ma’lumotlariga ko‘ra, marosimga taxminan 500 ming kishi kelgan. Mehmonlarni qabul qilish uchun qishloqda oltita vertolyot qo‘nish maydonchasi ham tayyorlangan.
To‘y dasturidagi asosiy tomoshalardan biri 52 ta ot ishtirokida o‘tkazilishi rejalashtirilgan poyga bo‘lgan. Biroq tomoshabinlar haddan tashqari ko‘payib ketgani sababli musobaqa qoldirilgan. Anant Singh poyga g‘olibiga qimmatbaho avtomobil, ikkinchi va uchinchi o‘rin sohiblariga esa mototsikl hamda skuter berilishini e’lon qilgan.
Kelin Shivangi Dehli universiteti bitiruvchisi bo‘lib, marosimga Land Cruiser avtomobilida kelgan. Uning turmush o‘rtog‘i Rishikesh Kumar esa AQSHdagi Georgia State universitetida MBA darajasini olgan. Kuyov 151 ta avtomobildan iborat kortej bilan yetib kelgan. OAV xabarlariga ko‘ra, unga kelin tomoni 23 million rupiylik avtomobil, shuningdek, oltin va kumush buyumlar sovg‘a qilgan.
To‘yga bo‘lgan qiziqish nafaqat uning dabdabasi, balki kelinning otasi Anant Singhning shov-shuvli siyosiy faoliyati bilan ham bog‘liq. U Bihar shtati parlamentiga Mokama okrugidan besh marta saylangan va mahalliy siyosatda katta ta’sirga ega shaxslardan biri sifatida tanilgan.
Singh saylov komissiyasiga taqdim etgan deklaratsiyasida rafiqasi bilan birgalikdagi mol-mulki 1 milliard rupiyga tengligini ko‘rsatgan.
Siyosatchi 2022 yilda uyidan noqonuniy qurol-yarog‘, jumladan, AK-47 avtomati topilgan ish bo‘yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik u sud qarori ustidan shikoyat qilgan va garov evaziga ozodlikda qolgan. 2025 yilgi saylovda yana g‘alaba qozonib, parlamentga qaytgan.
Bundan tashqari, Anant Singh o‘tgan yilgi saylov davrida sodir etilgan qotillik ishi bo‘yicha ham asosiy gumondor sifatida tilga olingan. Hindiston Oliy sudi unga 1 dekabrgacha taslim bo‘lish haqida ko‘rsatma bergan.
Bihar Hindistonning eng kambag‘al shtatlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, aholining katta qismi qashshoqlik sharoitida yashayotgan hududda o‘tkazilgan dabdabali to‘y jamoatchilik e’tiborini tortdi. Siyosatchining raqibi Niraj Kumar esa marosim xarajatlari qaysi mablag‘lar hisobidan qoplanganini tegishli idoralar tekshirishi kerakligini bildirgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…