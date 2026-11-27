Imtihon jarayonini shisha tom ustidan kuzatgan nazoratchi internetda muhokama bo‘ldi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda imtihon jarayonini nazorat qilishning noodatiy usuli aks etgan video keng tarqaldi. BTV News xabariga ko‘ra, tasvirlarda katta imtihon zalida o‘tirgan talabalarni yuqoridan kuzatib turgan nazoratchini ko‘rish mumkin.
Videoda to‘q rangli kostyum kiygan erkak talabalar joylashgan zalning yuqori qismidagi shisha panellar orasidagi tor joyda turibdi. U qo‘llarini orqasiga qilgancha, balandlikdan butun zalni kuzatmoqda.
Nazoratchining bunday noodatiy joydan turib imtihon jarayonini kuzatishi internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Video ostida turli hazilomuz izohlar va munozaralar paydo bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar bu usulni kutilmagan nazorat chorasi sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar vaziyatga hazil bilan munosabat bildirdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…