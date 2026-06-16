Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldi

·0·Texno
Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldi

Hindiston hukumati mamlakatdagi eng yirik tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlari (NEET (UG)) arafasida Telegram messenjeridan foydalanishni vaqtincha taqiqlash haqida buyruq berdi. Ushbu qaror imtihon savollarini noqonuniy sotish va talabalarni aldash bilan shugʻullanuvchi jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qoʻyish maqsadida qabul qilingan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Milliy test agentligi (NTA) maʼlumotlariga koʻra, cheklovlar 22-iyunga qadar amal qiladi. Bu chora 21-iyun kuni boʻlib oʻtadigan qayta test sinovlari davrida axborot xavfsizligini taʼminlash uchun zarur deb topilgan. Agentlik firibgarlar platformadan soxta imtihon varaqalarini tarqatish va abituriyentlar orasida notoʻgʻri maʼlumot tarqatish uchun foydalanayotganidan xavotirda.

Xabarlarni tahrirlash funksiyasi ham cheklanishi mumkin

Telegram nafaqat butunlay bloklanishi, balki uning ayrim funksiyalari ham nazorat ostiga olinishi kutilmoqda. Xususan, hukumat messenjer maʼmuriyatidan 30-iyunga qadar xabarlarni tahrirlash imkoniyatini oʻchirib qoʻyishni talab qilgan. NTA mutasaddilarining taʼkidlashicha, firibgarlar aynan shu funksiya yordamida imtihon savollari goʻyoki avvalroq sizdirilgani haqida soxta dalillar yaratishmoqda.

Ushbu keskin choralar Hindistonning Axborot texnologiyalari toʻgʻrisidagi qonunining 69A-moddasiga muvofiq amalga oshirilmoqda. Bu modda davlatga jamoat tartibini saqlash maqsadida onlayn xizmatlar va kontentni bloklash huquqini beradi. Biroq, bu qaror raqamli huquqlar himoyachilari tomonidan keskin tanqidga uchradi.

Internet Freedom Foundation kabi tashkilotlar Telegram platformasini butunlay yopib qoʻyishni "nomutanosib chora" deb atamoqda. Ularning fikricha, butun bir aloqa vositasini bloklash oʻrniga, faqat noqonuniy kontentga qarshi kurashish samaraliroq boʻlar edi. Ekspertlar ushbu blokirovkani muammoning ildizini hal qilmaydigan vaqtinchalik yechim sifatida baholashmoqda.

Messenjer uchun eng yirik bozor xavf ostida

Hindiston Telegram uchun yuklab olishlar soni boʻyicha dunyodagi eng yirik bozor hisoblanadi. Shu sababli, ushbu vaqtinchalik taqiq messenjerning global nufuzi va foydalanuvchilar bazasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, xabarlar eʼlon qilingan vaqtda Telegram Hindiston hududida hali ham faol boʻlib turgani va tahrirlash funksiyasi ishlayotgani kuzatilgan.

Eslatib oʻtamiz, NEET (UG) imtihonlari atrofidagi mojaro oʻtgan oyda savollar sizdirilishi bilan bogʻliq skandal tufayli boshlangan edi. Hozirda ushbu holat boʻyicha federal tergov ishlari olib borilmoqda va hukumat milliy test tizimini isloh qilishga urinmoqda. Telegram bilan bogʻliq vaziyat esa Hindistonda raqamli platformalar ustidan nazorat kuchayib borayotganining yana bir tasdigʻidir.

TelegramHindistonImtihonBloklashTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi