Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldi
Hindiston hukumati mamlakatdagi eng yirik tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlari (NEET (UG)) arafasida Telegram messenjeridan foydalanishni vaqtincha taqiqlash haqida buyruq berdi. Ushbu qaror imtihon savollarini noqonuniy sotish va talabalarni aldash bilan shugʻullanuvchi jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qoʻyish maqsadida qabul qilingan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Milliy test agentligi (NTA) maʼlumotlariga koʻra, cheklovlar 22-iyunga qadar amal qiladi. Bu chora 21-iyun kuni boʻlib oʻtadigan qayta test sinovlari davrida axborot xavfsizligini taʼminlash uchun zarur deb topilgan. Agentlik firibgarlar platformadan soxta imtihon varaqalarini tarqatish va abituriyentlar orasida notoʻgʻri maʼlumot tarqatish uchun foydalanayotganidan xavotirda.
Xabarlarni tahrirlash funksiyasi ham cheklanishi mumkinTelegram nafaqat butunlay bloklanishi, balki uning ayrim funksiyalari ham nazorat ostiga olinishi kutilmoqda. Xususan, hukumat messenjer maʼmuriyatidan 30-iyunga qadar xabarlarni tahrirlash imkoniyatini oʻchirib qoʻyishni talab qilgan. NTA mutasaddilarining taʼkidlashicha, firibgarlar aynan shu funksiya yordamida imtihon savollari goʻyoki avvalroq sizdirilgani haqida soxta dalillar yaratishmoqda.
Ushbu keskin choralar Hindistonning Axborot texnologiyalari toʻgʻrisidagi qonunining 69A-moddasiga muvofiq amalga oshirilmoqda. Bu modda davlatga jamoat tartibini saqlash maqsadida onlayn xizmatlar va kontentni bloklash huquqini beradi. Biroq, bu qaror raqamli huquqlar himoyachilari tomonidan keskin tanqidga uchradi.
Internet Freedom Foundation kabi tashkilotlar Telegram platformasini butunlay yopib qoʻyishni "nomutanosib chora" deb atamoqda. Ularning fikricha, butun bir aloqa vositasini bloklash oʻrniga, faqat noqonuniy kontentga qarshi kurashish samaraliroq boʻlar edi. Ekspertlar ushbu blokirovkani muammoning ildizini hal qilmaydigan vaqtinchalik yechim sifatida baholashmoqda.
Messenjer uchun eng yirik bozor xavf ostidaHindiston Telegram uchun yuklab olishlar soni boʻyicha dunyodagi eng yirik bozor hisoblanadi. Shu sababli, ushbu vaqtinchalik taqiq messenjerning global nufuzi va foydalanuvchilar bazasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, xabarlar eʼlon qilingan vaqtda Telegram Hindiston hududida hali ham faol boʻlib turgani va tahrirlash funksiyasi ishlayotgani kuzatilgan.
Eslatib oʻtamiz, NEET (UG) imtihonlari atrofidagi mojaro oʻtgan oyda savollar sizdirilishi bilan bogʻliq skandal tufayli boshlangan edi. Hozirda ushbu holat boʻyicha federal tergov ishlari olib borilmoqda va hukumat milliy test tizimini isloh qilishga urinmoqda. Telegram bilan bogʻliq vaziyat esa Hindistonda raqamli platformalar ustidan nazorat kuchayib borayotganining yana bir tasdigʻidir.
…