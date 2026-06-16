Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlar
Hindiston hukumati mamlakat hududida Telegram messenjeriga kirishni vaqtincha cheklash haqida qaror qabul qildi. Mazkur chora tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan firibgarlik holatlarining oldini olish maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mamlakat Taʼlim vazirligi bayonotiga koʻra, blokirovka 22-iyunga qadar davom etadi. Hukumat ushbu platformadan abituriyentlarni aldash va imtihon savollarini noqonuniy tarqatishda foydalanilayotganidan xavotirda. Mazkur qaror Hindiston axborot texnologiyalari toʻgʻrisidagi qonunining qatʼiy bandlariga muvofiq qabul qilingan boʻlib, u davlat suvereniteti va yaxlitligini himoya qilish maqsadida onlayn resurslarni cheklash huquqini beradi.
Imtihon savollarining sizib chiqishiVaziyatning keskinlashishiga oʻtgan oyda sodir boʻlgan yirik mojaro sabab boʻlgan. Hindiston hukumati NEET (Milliy malaka va kirish testi) deb nomlanuvchi asosiy tibbiy imtihon natijalarini bekor qilishga majbur boʻldi. Bunga imtihon savollari test boshlanishidan oldin ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Telegram orqali tarqalib ketgani aniqlangani sabab boʻlgan.
Ushbu holatdan soʻng, hukumat qayta imtihon topshirish sanasini 21-iyunga belgiladi. Milliy test agentligi (NTA) maʼlumotlariga koʻra, firibgar guruhlar Telegram platformasidan uyushgan holda foydalanib, qayta imtihon topshiruvchi nomzodlarni chalgʻitishga va test jarayonlariga xalal berishga uringan.
ixbt.com nashrining yozishicha, Hindiston hukumati bu kabi choralarni koʻrish orqali taʼlim tizimidagi shaffoflikni tiklashni maqsad qilgan. Telegram messenjeri oʻzining maxfiylik siyosati va guruhlardagi kontentni nazorat qilish qiyinligi sababli koʻpincha bunday noqonuniy harakatlar oʻchogʻiga aylanib qolmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Mamlakatimizda ham muhim imtihonlar mavsumida turli guruhlarda "savollar sotilishi" haqidagi yolgʻon eʼlonlar koʻpayishi kuzatiladi. Hindiston tajribasi shuni koʻrsatadiki, raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan firibgarlik davlat darajasidagi jiddiy cheklovlarga sabab boʻlishi mumkin.
Hozircha Telegram maʼmuriyati Hindistondagi ushbu blokirovka boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Mutaxassislarning fikricha, imtihonlar yakunlangach, messenjer faoliyati qayta tiklanishi kutilmoqda, biroq platformaning kelgusidagi faoliyati hukumatning qatʼiy nazorati ostida boʻladi.
…