Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlar

·0·Texno
Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlar

Hindiston hukumati mamlakat hududida Telegram messenjeriga kirishni vaqtincha cheklash haqida qaror qabul qildi. Mazkur chora tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan firibgarlik holatlarining oldini olish maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mamlakat Taʼlim vazirligi bayonotiga koʻra, blokirovka 22-iyunga qadar davom etadi. Hukumat ushbu platformadan abituriyentlarni aldash va imtihon savollarini noqonuniy tarqatishda foydalanilayotganidan xavotirda. Mazkur qaror Hindiston axborot texnologiyalari toʻgʻrisidagi qonunining qatʼiy bandlariga muvofiq qabul qilingan boʻlib, u davlat suvereniteti va yaxlitligini himoya qilish maqsadida onlayn resurslarni cheklash huquqini beradi.

Imtihon savollarining sizib chiqishi

Vaziyatning keskinlashishiga oʻtgan oyda sodir boʻlgan yirik mojaro sabab boʻlgan. Hindiston hukumati NEET (Milliy malaka va kirish testi) deb nomlanuvchi asosiy tibbiy imtihon natijalarini bekor qilishga majbur boʻldi. Bunga imtihon savollari test boshlanishidan oldin ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Telegram orqali tarqalib ketgani aniqlangani sabab boʻlgan.

Ushbu holatdan soʻng, hukumat qayta imtihon topshirish sanasini 21-iyunga belgiladi. Milliy test agentligi (NTA) maʼlumotlariga koʻra, firibgar guruhlar Telegram platformasidan uyushgan holda foydalanib, qayta imtihon topshiruvchi nomzodlarni chalgʻitishga va test jarayonlariga xalal berishga uringan.

ixbt.com nashrining yozishicha, Hindiston hukumati bu kabi choralarni koʻrish orqali taʼlim tizimidagi shaffoflikni tiklashni maqsad qilgan. Telegram messenjeri oʻzining maxfiylik siyosati va guruhlardagi kontentni nazorat qilish qiyinligi sababli koʻpincha bunday noqonuniy harakatlar oʻchogʻiga aylanib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Mamlakatimizda ham muhim imtihonlar mavsumida turli guruhlarda "savollar sotilishi" haqidagi yolgʻon eʼlonlar koʻpayishi kuzatiladi. Hindiston tajribasi shuni koʻrsatadiki, raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan firibgarlik davlat darajasidagi jiddiy cheklovlarga sabab boʻlishi mumkin.

Hozircha Telegram maʼmuriyati Hindistondagi ushbu blokirovka boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Mutaxassislarning fikricha, imtihonlar yakunlangach, messenjer faoliyati qayta tiklanishi kutilmoqda, biroq platformaning kelgusidagi faoliyati hukumatning qatʼiy nazorati ostida boʻladi.

TelegramHindistonBlokirovkaImtihonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaHuawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaBugun, 06:54Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiMalayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 06:52Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiSharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiBugun, 06:27Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiCasio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiBugun, 06:26iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 06:24Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi