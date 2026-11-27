Vengriyada milliarderlarga qarshi maxsus hashamat solig‘i joriy etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vengriya parlamenti mamlakatdagi eng badavlat fuqarolar uchun mol-mulkka maxsus soliq joriy etish to‘g‘risidagi qonunni 134 nafar deputat ovozi bilan ma’qulladi.
- Ushbu hujjatga ko‘ra, aktivlari 1 milliard forintdan ortiq bo‘lgan shaxslar boylik darajasiga qarab 1 foizdan 1,5 foizgacha soliq to‘laydi.
- Qonun kuchga kirishi uchun uni prezident Andrash Baka imzolashi kerak, birinchi to‘lovlar esa 2027 yil 31 avgustgacha amalga oshirilishi belgilangan.
Vengriya parlamenti mamlakatning eng badavlat fuqarolari uchun mol-mulkka maxsus soliq joriy etish to‘g‘risidagi qonunni ma’qulladi. 26 noyabr kuni oliy qonun chiqaruvchi organda bo‘lib o‘tgan ovoz berish jarayonida hukumat tashabbusini 134 nafar deputat qo‘llab-quvvatladi, 79 nafar parlamentariy qarshi chiqdi, yana 7 nafari betaraf qoldi. Hujjat to‘liq kuchga kirishi uchun endi uni prezident Andrash Baka imzolashi kerak. Shu tariqa Vazirlar Mahkamasi rahbari Peter Madyar o‘zining saylovoldi asosiy va’dalaridan birini amalga oshirdi.
Soliq stavkalari va to‘lovchilar toifasi
Yangi yig‘im ta’siri ostiga aktivlari 1 milliard forintdan ortiq baholangan Vengriya fuqarolari tushadi:
1 foizli stavka: Boyligi 1 milliarddan 99 milliard forintgacha bo‘lgan mulkdorlar uchun;
1,5 foizli stavka: Kapitali 99 milliard forintdan yuqori bo‘lgan o‘ta yirik boylik egalari uchun;
Rezidentlar uchun tartib: Mamlakat rezidentlariga nisbatan soliq nafaqat davlat ichidagi, balki xorijdagi aktivlarga ham tatbiq etiladi;
Xorijiy fuqarolar uchun tartib: Chet el fuqarolari ham qonun ta’siriga tushadi, biroq ular faqat Vengriya hududida joylashgan ko‘chmas mulk va kompaniyalardagi ulushlari uchungina soliq to‘laydi.
To‘lov muddatlari va milliarderlar ro‘yxati
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va muddatlar
Hisob-kitob sanasi
Har yili 31 dekabr holatiga ko‘ra aktivlar qiymati bo‘yicha
Birinchi hisobot davri
Joriy 2026 yil
Birinchi to‘lov muddati
2027 yil 31 avgustgacha budjetga o‘tkazilishi shart
Forbes reytingidagi milliarderlar
Mamlakatda boyligi 100 milliard forintdan oshadigan 36 nafar milliarder mavjud
Forbes jurnalining Vengriya tahririyati ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu ro‘yxat ishtirokchilarining aksariyati o‘z kapitalini avvalgi bosh vazir Viktor Orban va uning «Fides» partiyasi hokimiyat tepasida bo‘lgan o‘n olti yillik davr mobaynida shakllantirgan.
Sizningcha, o‘ta boy fuqarolar uchun maxsus mol-mulk solig‘ini joriy etish ijtimoiy adolatni ta’minlashga yordam beradimi yoki yirik kapitalning mamlakatdan chiqib ketishiga sabab bo‘ladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon iqtisodiyoti hamda siyosatidagi eng muhim o‘zgarishlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…