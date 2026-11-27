Putin SI o‘quvchilarni mustaqil fikrlashdan mahrum qilishi mumkinligidan ogohlantirdi
Sun’iy intellekt (SI) maktab o‘quvchilarining mustaqil fikrlash va ma’lumotlarni eslab qolish odatini yo‘qotishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada bo‘lib o‘tgan «Sun’iy intellekt olamiga sayohat» XI xalqaro konferensiyasining yalpi majlisidan so‘ng yoshlar bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ma’lum qildi.
«Mashina bergan tayyor javobni ko‘chirib qo‘yish xavfi bor»
Davlat rahbari hindistonlik maktab o‘quvchisi Raul Jon Aju bilan suhbat chog‘ida neyron tarmoqlardan noto‘g‘ri foydalanish ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidladi:
«Inson, ayniqsa yosh avlod ma’lumotlarni eslab qolishni istamay qolishi xavfi mavjud. Kompyuter qarshisida o‘tirib, sun’iy intellektdan faqat nimadir yozish uchun foydalanadi, o‘zi o‘ylamaydi, balki mashina yoki SI-agent chiqarib bergan tayyor narsani shunchaki takrorlaydi. Tamom, shu bilan kifoyalanadi», — dedi Vladimir Putin.
Avvalroq hindistonlik o‘quvchi maktablarda bolalarni shunchaki ma’lumot yodlashga emas, balki mulohaza yuritishga o‘rgatish muhimligini aytgan edi. Putin esa, o‘z navbatida, o‘quvchilar neyron tarmoqlarni faqat tayyor javob olish vositasiga aylantirib olsa, bu mustaqil o‘rganishga to‘sqinlik qilishiga e’tibor qaratdi.
Hindistonlik o‘quvchining javobi: SI — kalkulyator kabi yordamchi vosita
Bunga javoban Raul Jon Aju sun’iy intellektga inson tafakkurining o‘rnini bosuvchi emas, balki yordamchi vosita sifatida qarashni taklif qildi. U neyron tarmoqlarni kalkulyatorga qiyoslab, avval bazaviy bilimlarni puxta egallash, shundan keyingina texnologiyalarni o‘qish jarayoniga jalb etish zarurligini bildirdi:
«Menimcha, sun’iy intellekt bilan hamkorlik qilish kerak. Bu o‘ziga xos simbiozdir. Arifmetika asoslarini o‘rganganimizdan so‘ng, beshinchi-oltinchi sinflardan boshlab kalkulyatordan foydalanishimiz mumkin. Xuddi shu tarzda, sun’iy intellektni ham ta’lim jarayoniga ma’lum bir bosqichda — inson yetarlicha bilim olib, asoslarni tushunganidan keyin ulash mumkin. Sun’iy intellekt sizga yangi g‘oyalarni izlashda va yangi ma’nolarni topishda yordam bera oladi», — dedi o‘quvchi.
Uchrashuv tafsilotlari va Raul Jon Aju haqida
Esdalik selfi: Beshinchi kanal (Pyatiy kanal) tomonidan e’lon qilingan videoda aks etganidek, suhbat yakunida hindistonlik o‘quvchi Vladimir Putin bilan birga selfi tushib, ushbu uchrashuvni tarixga muhrladi.
Yosh ixtirochi kim? Raul Jon Aju ThinkCraft platformasi asoschisi hisoblanadi. U Rossiya va Qozog‘iston prezidentlarining sun’iy intellekt sohasidagi yosh iste’dodlar bilan o‘tkazgan uchrashuvida ishtirok etdi.
Sizningcha, maktab o‘quvchilariga sun’iy intellektdan foydalanishga qaysi sinfdan va qanday cheklovlar asosida ruxsat berish to‘g‘riroq bo‘ladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ta’lim hamda zamonaviy texnologiyalar kelajagiga befarq bo‘lmagan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…