Tashqi ko‘rinishi mushukchani eslatadi, ammo tegish xavfli: zaharli tukli qurt haqida
Tabiatda tashqi ko‘rinishi yoqimli va beozor tuyuladigan, ammo odamlar uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan jonivorlar uchraydi. Shulardan biri — mushuksimon tukli qurt (Megalopyge opercularis). Qalin va yumshoq tuklari sababli u mitti mushukchaga o‘xshaydi. Biroq uning ko‘rinishiga aldanmaslik kerak.
Ushbu qurt kapalaklar turkumiga mansub bo‘lib, rivojlanish jarayonida Southern flannel moth deb ataladigan kapalakga aylanadi. Uning tanasini qoplagan uzun, mayin tuklar orasida esa xavfli zaharli tikanlar yashiringan.
Qayerlarda uchraydi?
Megalopyge opercularis asosan AQSHning janubi-sharqiy va janubiy-markaziy hududlarida, shuningdek, Meksika hamda Markaziy Amerikaning ayrim qismlarida tarqalgan. O‘zbekiston ushbu turning tabiiy yashash hududiga kirmaydi. Mamlakatimizda uning tabiiy holda uchrashi haqida ishonchli ma’lumotlar mavjud emas.
Nimasi bilan xavfli?
Qurtning yumshoq tuklari orasida zaharli tikanlar joylashgan. Unga tasodifan tegib ketilganda, bu tikanlar teriga sanchilib, kuchli og‘riq, achishish, qizarish va shish paydo qilishi mumkin. Ayrim holatlarda og‘riq boshqa tana qismlariga ham tarqalishi, ko‘ngil aynishi va boshqa noxush alomatlar kuzatilishi mumkin.
Shu sababli bu jonivorni ko‘rganda unga qo‘l tekkizmaslik, ayniqsa, bolalarni undan uzoqroq tutish tavsiya etiladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…