Xonanda Xamdam Sobirovning “Peshta” qo‘shig‘iga malayziyaliklar ham raqsga tushdi (video)
Toshkentda o‘tkazilayotgan 31-Toshkent xalqaro turizm yarmarkasida o‘zbek musiqasi xorijlik mehmonlarga ham ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Malayziyadan kelgan mehmonlar xonanda Xamdam Sobirovning mashhur “Peshta” qo‘shig‘i sadolari ostida raqsga tushdi.
Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Unda malayziyalik mehmonlarning o‘zbek qo‘shig‘iga zavq bilan raqs tushayotganini ko‘rish mumkin.
Voqea CAEx ko‘rgazmalar markazida bo‘lib o‘tayotgan “Ipak yo‘lida turizm” 31-Toshkent xalqaro turizm yarmarkasi doirasida yuz bergan.
Video ostida foydalanuvchilar Xamdam Sobirovning ijodiga iliq fikrlar bildirishdi. Muxlislar xonandaga omad tilab, bundan-da ko‘proq hit qo‘shiqlar yaratishini istashmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…