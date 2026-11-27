Google SI Putinning 2036 yilgacha bo‘lgan rejalarini baholadi
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Moskvada bo‘lib o‘tgan «Sun’iy intellekt olamiga sayohat» (AI Journey) konferensiyasidagi nutqi mamlakatning yaqin o‘n yillikdagi texnologik siyosati yo‘nalishlarini belgilab berdi. Davlat rahbari sohaga oid milliy strategiyani 2036 yilgacha yangilash, chetdan turib «tugma bosilganda hammasi ishdan chiqadigan» vaziyatga yo‘l qo‘ymaslik hamda avtonom SI-agentlar vakolatlariga qat’iy chegara qo‘yish vazifasini yukladi.
Xo‘sh, bu bayonotlar haqida Google'ning sun’iy intellekti — Gemini qanday fikrda? Real texnologik va iqtisodiy mantiq nuqtayi nazaridan mazkur tezislar bugungi kunning eng og‘riqli nuqtalariga to‘g‘ri keladi, biroq strategik maqsadlar va mavjud resurslar o‘rtasida uchta jiddiy to‘siq mavjud.
1. «Agent iqtisodiyoti» va tashqi «o‘chirgich» xavotiri
2022 yildan keyin neyron tarmoqlarning tashqi tomondan o‘chirib qo‘yilishi yoki ularga begona qadriyatlar singdirilishi haqidagi xavotirlar nazariyadan amaliyotga ko‘chdi. Har qanday yirik til modeli o‘zi o‘qitilgan ma’lumotlar balansini va ishlab chiquvchilar o‘rnatgan xavfsizlik filtrlarini aks ettiradi. Agar ichki bozor butunlay xorijiy algoritmlarga topshirib qo‘yilsa, millionlab fuqarolar va kompaniyalar kundalik javoblarni begona koordinatalar tizimida oladi, inqirozli pallada esa ishchi vositalarsiz qolish xavfi ostida qoladi.
Shu bilan birga, o‘tkir kadrlar taqchilligini yumshatish usuli sifatida «agent iqtisodiyoti»ga tayanish hamda SI-agentlar mustaqilligini cheklash talabi o‘ta pragmatikdir. Chunki dastur moliya yoki infratuzilma boshqaruvida qanchalik ko‘p huquq olsa, uning xatosi yoki buzib kirilishi oqibatidagi zarar bahosi ham shunchalik yuqori bo‘ladi.
2. Asosiy to‘siq kodda emas, balki temir va energetikada
Raqamli suverenitet yo‘lidagi bosh to‘siq dasturiy kodda yoki dasturchilar mahoratida emas, balki texnik jihozlar va elektr energiyasida yashiringan.
To‘siq yo‘nalishi
Asosiy muammo va texnologik cheklovlar
Hisoblash quvvatlari (Temir)
Ilg‘or modellarni o‘qitish va ishlatish juda ko‘p sonli hisoblash tezlatgichlarini (chiplarni) talab qiladi, ularni yetkazib berish esa sanksiyalar bilan cheklangan.
Elektr energetikasi
Ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari (SOD) uchun gigavattlab arzon bazaviy elektr energiyasi zarur, qator hududlarda esa allaqachon energiya taqchilligi sezilmoqda.
Investitsiyalar qoplanishi
Fundamental neyron tarmoqlarni yaratish ulkan sarmoya talab qiladi va bu xarajatlarni faqat bitta milliy bozor ichida qoplash nihoyatda qiyin.
Aynan shu sababli davlat-xususiy sheriklik asosida ma’lumotlar markazlarini tezkor qurish tashabbusi eng og‘riqli nuqtaga qaratilgan. Moskva konferensiyasi doirasida Qozog‘iston bilan qo‘shma loyihalarning namoyish etilishi esa bozor ko‘lamini kengaytirishga qaratilgan majburiy va mantiqiy urinish sifatida ko‘rinadi.
3. Himoya va taqiqlar o‘rtasidagi nozik muvozanat
Hal qiluvchi omillardan biri — himoya va taqiqlar o‘rtasidagi muvozanatdir. Amaliyotda soha regulyatorlari ko‘pincha ortiqcha ehtiyotkorlik yo‘lidan borishga moyil bo‘ladi. Biroq mahalliy modellar imkoniyatlariga qo‘yiladigan haddan tashqari qattiq cheklovlar ularni biznes va oddiy foydalanuvchilar ko‘z o‘ngida xorijiy muqobillariga nisbatan foydasiz va raqobatbardosh emas holatga keltirib qo‘yishi mumkin.
Vazifalarning qo‘yilishi zamon chaqiriqlariga to‘liq javob beradi, biroq ushbu texnologik poyganing natijasi 2036 yilgacha mo‘ljallangan strategiya matnlarida emas, balki mahalliy data-markazlarni o‘z hisoblash quvvatlari va yetarli elektr energiyasi bilan ta’minlay olish-olmaslikka bog‘liq bo‘ladi.
Sizningcha, milliy sun’iy intellekt modellarini yaratishda davlatlar uchun qaysi omil eng qiyin: kuchli chiplar va elektr energiyasini topishmi yoki cheklovlar bilan erkin rivojlanish o‘rtasidagi muvozanatni saqlashmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalar kelajagiga qiziquvchi yaqinlaringizga ushbu tahliliy maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…