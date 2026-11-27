«TikTok — inson miyasini o‘ldiradi»: Toqayev yoshlarni gadjetlardan daromad topishga chaqirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev TikTok ijtimoiy tarmog‘i yoshlarning fikrlash qobiliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidladi.
- Davlat rahbari fuqarolarni smartfonlardan ko‘ngilochar vosita sifatida emas, balki qishloq va ovullarda ham daromad topish imkonini beruvchi texnologiya sifatida foydalanishga chaqirdi.
TikTok ijtimoiy tarmog‘i insonning, ayniqsa yosh avlod vakillarining fikrlash qobiliyatiga vayronkor ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu haqda Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Moskvada o‘tgan AI Journey xalqaro konferensiyasi doirasida sun’iy intellekt sohasidagi yosh mutaxassislar bilan uchrashuv chog‘ida ma’lum qildi.
«Qishloq yoki ovulda o‘tirib ham smartfon orqali pul topish mumkin»
Davlat rahbari aksariyat fuqarolar zamonaviy gadjetlarni faqat ko‘ngilochar vosita va muloqot quroli sifatida qabul qilayotganidan afsus bildirdi. Uning ta’kidlashicha, to‘g‘ri yondashuv va zarur ko‘nikmalar bilan mobil qurilmalar hatto eng chekka aholi punktlarida yashovchi insonlarga ham real daromad keltirishi mumkin:
«Hozir hamma smartfondan foydalanadi, ammo negadir uni faqat qo‘ng‘iroq qilish, yozishish, balki qandaydir filmlar ko‘rish va TikTok uchun mo‘ljallangan deb o‘ylashadi. Mana shu TikTok — inson miyasini, ayniqsa yosh insonning miyasini o‘ldiradigan dahshatli narsadir. Vaholanki, smartfon yordamida, undan to‘g‘ri va mohirona foydalanilganda, internet ishlab turgan sharoitda qishloqda yoki ovulda o‘tirib ham pul ishlab topish mumkin, faqat odamlarni bunga o‘rgatish kerak», — dedi Qosim-Jo‘mart To‘qayev.
Qozog‘iston yetakchisi bunday yondashuvni «xalq raqamli iqtisodiyoti» deb atab, aholiga raqamli texnologiyalardan qonuniy daromad olishni o‘rgatish ularni mustaqil va iqtisodiy jihatdan barqaror qilishini qayd etdi.
«TikTok-mentalitet»ga qarshi kurash va raqamlashtirish tashabbuslari
Qosim-Jo‘mart To‘qayev qisqa videoroliklar platformasini birinchi marta keskin tanqid qilayotgani yo‘q. U bu borada avvalroq ham qator tizimli tashabbuslarni ilgari surgan:
Kitobxonlik va MDH kutubxonasi: Avvalroq MDH Davlat rahbarlari kengashi yig‘ilishida Qozog‘iston prezidenti kitob o‘qishni ommalashtirish va Hamdo‘stlikning yagona raqamli kutubxonasini yaratish orqali yoshlardagi «TikTok-mentalitet»ga qarshi kurashishga chaqirgan edi.
Qishloq aholisini o‘qitish: Bundan tashqari, respublikada e’lon qilingan Raqamlashtirish va sun’iy intellekt yili doirasida prezident hukumatga qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari hamda chekka hududlar aholisini tarmoqda biznes yuritish uchun smartfonlardan foydalanishga o‘rgatish bo‘yicha topshiriq bergan.
Yo‘nalish
Belgilangan vazifa va maqsadlar
Muammo mohiyati
Smartfonlardan faqat ko‘ngilochar maqsadda (TikTok) foydalanish yoshlarning fikrlash qobiliyatini pasaytirishi
Iqtisodiy yechim
Chekka qishloq va ovullarda internet orqali onlayn biznes yuritish ko‘nikmalarini shakllantirish
Ma’naviy-ma’rifiy chora
Kitobxonlikni targ‘ib qilish va MDHning yagona raqamli kutubxonasini tashkil etish
Sizningcha, yoshlarni qisqa videolar ta’siridan himoya qilish va smartfondan foydali bilim hamda daromad manbai sifatida foydalanishga o‘rgatish uchun nimalar qilish kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yoshlar tarbiyasi hamda raqamli savodxonlik masalalariga befarq bo‘lmagan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…